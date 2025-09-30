『一騎当千エクストラバースト』サービス終了のお知らせ

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長 照井慎一／所在地：東京都品川区）は、大人気シリーズ「一騎当千」のAndroid/iOS/PC 向けゲームアプリ『一騎当千エクストラバースト』につきまして、 2025年11月28日(金) 14:00 をもって、サービスを終了する運びとなりましたことをご報告いたします。

2020年5月のサービス開始以来、約5年半にわたり「一騎当千」の世界をお届けできましたのは、ひとえに闘士たちを支えてくださった皆様のおかげでございます。

残りわずかな期間ではございますが、ぜひ闘士たちと共に最後まで『一騎当千エクストラバースト』をお楽しみいただければ幸いです。

これまで『一騎当千エクストラバースト』を遊んでくださったすべての皆様に、運営チーム一同、深く感謝申し上げます。

ロードマップ

これまでの感謝の気持ちを込めまして各種ガチャや復刻イベント、プレゼントキャンペーンなど最後まで皆様に楽しんでいただける施策をご用意しております。

詳細につきましてはゲーム内のお知らせやX(旧Twitter)にて告知いたしますので、続報をおまちください。

「有償龍玉」払戻しについて

『一騎当千エクストラバースト』のサービスを終了させていただくことに伴い、資金決済に関する法律第20条第1項の規定に基づき、お客様の所持している未使用の「有償龍玉」に関しましては、払戻しを実施いたします。

【「払戻し」申出期間】

2025/12/15(月) 14:00 ～ 2026/3/16(月) 13:59

※上記期間内に払戻しの申出がない場合は本払戻し手続きから除斥されます。

【払戻し手続きに必要な情報】

・『一騎当千エクストラバースト』ユーザー登録済みのマーベラスコネクトアカウント

※お客様よりお預かりした個人情報は本件の対応にのみ利用し、当社プライバシーポリシーに則り、適切にお取扱いいたします。

払戻しに関する詳細情報につきましては下記よりご確認ください。

「払戻しについて」https://www.marv.jp/product/ikki_eb/news/article/detail.html?id=2015