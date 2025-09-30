【 Breathe Niseko to the fullest ～ ニセコを深呼吸する 】

明海グループ株式会社【北海道・ニセコ】ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ｜2025年12月10日（予定）全室リニューアルオープン

テーマ：自然のエレメントを取り入れ、癒しを重視した空間に生まれ変わります。

・四季折々のNisekoの自然を存分に遊ぶ

・自然体験のベースキャンプ

・自然のエレメントを室内に取り入れ

・ニセコの豊かな自然を体験するデザイン

全室リニューアルオープンのお知らせ :https://www.niseko-northern.com/blog/2025/09/30/renewal202512/

リニューアルの概要

プライベートサウナ付き・デラックススイートルーム（６０平米）デラックスツインルーム（３０平米）デラックスツインルーム（３０平米）

新しい客室の特徴は、北欧テイストのデザインより広く、落ち着いた空間天然温泉や地元食材を使った料理との組み合わせで、贅沢な滞在を演出いたします。

時期:

2025年冬期営業（12月10日オープン予定）に合わせてリニューアルオープン

リニューアル工事の内容:

外壁・エレベーターの改修に加え、全室客室を北欧風のデザインに改装し、より快適な空間を提供します。

・全客室の内装改装工事

・デラックススイート2室にプライベートサウナ新設

・宿泊棟外装工事

・エレベーター改修工事

休館期間

2025年10月13日（月）チェックアウト後 休館開始 ～ 2025年12月9日 休館終了（予定）

2025年12月10日（予定）リニューアルオープン

※工事の進捗状況により、休館期間が変更となる場合があります。

2025年冬期営業について

2025年12月10日（予定）より冬期営業開始予定

冬期宿泊プランの先行予約受付を既に開始リニューアル後の新しい空間でニセコの冬をお楽しみいただけます。

このリニューアルにより、ニセコノーザンリゾート・アンヌプリは自然豊かなニセコエリアでの滞在をより快適で贅沢な体験として提供することを目指しています。新しくなった施設で、2025年冬のニセコをお楽しみください。

■ ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ

【早割プラン】ニセコの雪山を大満喫！ :https://go-surfeelhotels.reservation.jp/ja/hotels/nisekonorthern/plans/10106825?2025年冬プラン◎60日前のご予約でお得に泊まる！！

180度の景色が眺められる店内では、オープンキッチンでの出来たてブッフェをお楽しみいただけます。

露天風呂・サウナ付き天然温泉

天然温泉の魅力をご堪能ください。美肌効果のあるというナトリウム塩化物泉でお肌はツルツルです。

ホテルロビー

吹き抜けの高い天井のホテルロビー。北欧風のデザインが、非日常の世界へ誘います。

ニセコアンヌプリ国際スキー場に隣接

ホテルから一歩外に出ると、そこはゲレンデ！

北海道・ニセコ町の雄大な自然に抱かれた「ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ」は、四季折々の美しさと北欧風の洗練された空間が魅力のマウンテンリゾートです。館内では、地元食材を活かした料理が楽しめるレストランや、心身を癒す天然温泉、サウナ、エステなど充実した施設をご用意。

冬は世界有数のパウダースノーを満喫できるスキーリゾートとして、夏は羊蹄山や尻別川でのアウトドア体験が人気です。客室はスタンダードからスイートまで多彩に揃い、快適な滞在をサポート。JRニセコ駅から車で約10分、新千歳空港からは約120分とアクセスも良好。自然と調和した贅沢なひとときを、ぜひ当ホテルでお過ごしください。

【施設概要】

施設名 ： ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ

所在地 ： 〒048-1511北海道 虻田郡ニセコ町字ニセコ480-1

公式サイト： https://www.niseko-northern.com/

Instagram： https://www.instagram.com/nisekonorthern/