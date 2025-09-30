『北海道十勝移住・地域おこし協力隊相談会＠東京』の開催について
北海道
北海道十勝総合振興局では、十勝管内への移住促進及び地域おこし協力隊（以下、「協力隊」）の更なる確保を図るため、十勝への移住・協力隊に興味のある方を対象とした「北海道十勝 移住・地域おこし協力隊相談会＠東京」を開催します。
当日は、天王洲アイルに所在するEZOHUB TOKYOを会場に、十勝管内８自治体（音更町、鹿追町、更別村、大樹町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町）が参加します。
各自治体担当者や協力隊をはじめとする移住経験者が、十勝での暮らしや協力隊の活動について紹介するとともに、参加者の疑問や不安に直接お答えします。
１ 開催日時
令和７年10月19日（日） 11時00分～15時00分
２ 会場
EZOHUB TOKYO（東京都品川区東品川2-2-28）
３ 対象者
十勝への移住に興味のある方、地域おこし協力隊に興味・関心のある方
４ 内容
（１）自治体PRブース
（２）各自治体相談ブース
（３）移住者・地域おこし協力隊員によるトークセッション
（４）プロモーション動画放映
（５）プレゼント抽選
５ 参加登録
自治体への相談を希望される方は事前にお申込みいただきますようお願いします。
https://www.harp.lg.jp/dYYv01G9
【お問い合わせ先】
十勝総合振興局地域創生部地域政策課
TEL：0155-26-9014
E-mail：tokachi.chisei1@pref.hokkaido.lg.jp