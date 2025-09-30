【埼玉県戸田市】第5次戸田市教育振興計画に係る第2回策定委員会を開催します

埼玉県戸田市

戸田市では、現行の第4次戸田市教育振興計画（2021年から2025年まで）が今年度最終年度となるため、第5次計画（2026年から2030年まで）の策定に向けて検討を行っております。第5次計画の作成にあたっては、こども基本法 第11条「こども施策に対するこども等の意見の反映」に基づき、市内小中学校の児童生徒の意見を反映させる仕組みを取り入れています。

この度、以下の日程で第2回策定委員会を開催し、各小中学校の代表児童生徒による意見発表と計画原案の協議を行います。児童生徒には、戸田市の学校教育、学校以外での学びや活動についての意見やアイデアを発表してもらいます。児童生徒の意見を反映させる教育振興計画の作成は、全国に先駆けたモデルケースとなることを想定しています。

日時

- 第1日目 10月 2日（木曜日）午後3時～午後4時30分

（新曽小→戸田東小→喜沢小→戸田中→美笹中→新曽中）

- 第2日目 10月 6日（月曜日）午後3時～午後4時30分

（戸一小→戸二小→美谷本小→戸田南小→笹目東小→芦原小）

- 第3日目 10月14日（火曜日）午後3時～午後4時30分

（笹目小→新曽北小→美女木小→戸田東中→喜沢中→笹目中）

（注釈）各小中学校とはオンラインにて接続

場所

戸田市役所7階 第5委員会室