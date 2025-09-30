できたてを72時間以内に発送するフレッシュすぎる白ワイン「超生 -白ワイン-」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、「超生 -白ワイン-」を、2025年9月30日（火）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/chonama-whitewine）

「超生 -白ワイン-」とは

「超生 -白ワイン-」は、フレッシュな味わいの究極に挑戦する白ワインです。瓶詰からわずか72時間以内に酒蔵から発送することで、できたてのフレッシュ感溢れる味わいをお楽しみいただけます。通常味わうことの難しい「できたて」に限りなく近い白ワインを、ぜひご体感ください。

「超生 -白ワイン-」の3つの魅力

１.できたてを72時間以内に発送

白ワインが生まれた直後にだけ訪れる、特別な瞬間があります。できたてならではの爽やかな果実感とみずみずしい鮮度は、時間が経てば消えてしまう儚い美味しさです。だからこそ「超生 -白ワイン-」は、瓶詰から72時間以内に酒蔵から発送することにこだわりました。造り手しか知らなかったできたての感動をお届けします。

２.火入れしていない「生」の白ワイン

多くの白ワインは、出荷前に火入れ（加熱処理）を行い安定した品質を保ちます。しかし、「超生 -白ワイン-」はあえて火入れを行わず、“生”の白ワインに仕上げました。ひと口飲めば、爽やかな香り、ジューシーな果実感、力強い旨みが押し寄せます。火入れをしないことでしか得られない、みずみずしくダイレクトな味わいを、鮮烈に体感できる1本です。

３.岩手県のフレッシュな恵みを1本に

使用したのは、岩手県のワイナリーが自社栽培した「リースリング・リオン」です。ミネラル豊かな土壌と涼しい気候にぴったり合うぶどう品種で、はじけるようなジューシーな酸味が魅力です。今回火入れを行わず“生”のまま仕上げることで、「リースリング・リオン」の果実感がいっそう際立ち、土地の恵みをたっぷりと感じられる味わいが生まれました。

商品概要

【超生 -白ワイン-】

◯容量：750ml

◯原材料：ぶどう（リースリング・リオン）

◯アルコール度数：未定

◯商品タイプ：ワイン

◯製造元：紫波フルーツパーク

※「火入れ（加熱処理）」をしていない生の白ワインのため、再発酵の可能性があります。届き次第できる限り早めにお飲みください。

※冷蔵での保管が必須の商品になります。

※「火入れ（加熱処理）」をしていない生の白ワインのため、多少ガス感のある味わいとなる可能性があります。

※発泡性を伴う可能性がございますので、冷蔵庫内ではボトルは立てた状態で保管してください。

※製造前のため、商品の色合いが写真と異なる可能性があります。

※製造前のため、商品概要は変更になる可能性があります。

＜プラン一覧＞

- 【超早割】超生 -白ワイン-：3,390円（税込）- 【早割】超生 -白ワイン-：3,590円（税込）- 超生 -白ワイン-：3,990円（税込）- 【早割】超生 -白ワイン- 2本セット：6,780円（税込）- 超生 -白ワイン- 2本セット：7,180円（税込）＜概要＞

◯商品名：超生 -白ワイン-

◯販売期間：2025年9月30日（火）～2025年10月21日（火）24:59

◯配送時期：2026年1月中旬より順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/chonama-whitewine

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp