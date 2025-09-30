国内個人タイトル戦最高額！賞金総額1,000万円を争う！『麻雀オールスター BS10チャンピオンシップ』
全国無料のBS放送局「BS10（読み：ビーエステン）」にて毎週水曜よる7時から生放送中の
『日清食品Presents 麻雀オールスター BS10チャンピオンシップ』。
国内主要大会のタイトルホルダーや麻雀プロ団体のスター選手が集い、国内個人タイトル戦として最高額となる賞金総額1,000万円をかけて戦うこの大会では、10月1日（水）より準決勝が始まります。これまで各予選ブロックを勝ち抜いた8名と、敗者復活戦で勝利した1名を合わせた計9名でのリーグ戦となります。
■準決勝1回戦からBEASTメンバーが激突！（10月1日（水）よる7：00～）
現Mリーガーと5名と、各団体のプロ雀士4名によって行われる準決勝。
1回戦には、本田朋広（Aブロック1位）、鈴木大介（Bブロック1位）、中田花奈（Cブロック1位）、地主琢磨（敗者復活枠）の4名が出場します。BEAST X所属の鈴木大介、中田花奈と、TEAM雷電所属の本田朋広によるMリーガー対決に加え、Mリーガー（瑞原明奈・逢川恵夢）を倒して敗者復活戦を勝ち上がった地主琢磨（麻将連合所属）がMリーガーとどう戦うのか注目が集まる！はたして、麻雀界に燦然と輝くMリーガーに打ち勝つことができるのか！？
本当に強い雀士が決まる『麻雀オールスター BS10チャンピオンシップ』の準決勝をお見逃しなく！
【準決勝進出選手】
本田朋広（Aブロック1位）、石井一馬（Aブロック2位）
鈴木大介（Bブロック1位）、飯田雅貴（Bブロック2位）
中田花奈（Cブロック1位）、真田槐（Cブロック2位）
佐々木寿人（Dブロック1位）、福島佑一（Dブロック2位）
地主琢磨（敗者復活枠）
■日清食品Presents 麻雀オールスター BS10チャンピオンシップ
【放送時間】
毎週水曜よる7時から生放送
【放送形態】
BS10（BS200ch）
公式アプリ「つながるジャパネット」（無料）、コネクテッドTVサービス（無料）での同時配信あり
※TVerでの見逃し配信あり
