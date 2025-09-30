パク・ヒョンシク『恋しくて 逢いたくて』BSよしもと4番組の10月エンディングテーマタイアップ曲に決定!! 2025年10月1日～ 放送スタート

吉本興業株式会社

BSよしもとでは、4番組のエンディングタイアップを同一楽曲にして、強力に推していける音楽レーベル向けのサービス「マンスリー・パワープッシュ」を展開中。10月はパク・ヒョンシクの日本初ソロアルバム「BEGINNING」から、タイトル曲『恋しくて逢いたくて』に決定しました。10月1日から、BSよしもとの人気番組のエンディングソングとしてパワープレイしていきます。

【作品紹介】「恋しくて逢いたくて」

9月に発売された、日本初のソロアルバム「BEGINNING」のタイトル曲である「恋しくて逢いたくて」。

Rockを基盤としたバンドサウンド・構成によるバラード曲で、起承転結が感じられるエネルギッシュなトラックの上に、パク・ヒョンシクの柔らかいボーカルが重なり感性を刺激する一曲。

韓国での兵役を終えて、キャリアをリスタートされたばかり。

今回のアルバムはファンにもう一つの新しいスタートを知らせると同時に、「今後も一緒にいてほしい」という心からのメッセージを伝える内容となっている。

【アーティストプロフィール】 パク・ヒョンシク

インスタグラムフォロワー数1,300万人、ディズニープラスで配信中の韓国ドラマ『TWELVE トゥエルブ』『埋もれた心』やNetflix『ドクタースランプ』など日本・韓国のみならず世界でも人気を集めているパク・ヒョンシク。韓国で発表された「2025年4月俳優ブランド評判ランキング」1位を獲得するなど、人気と実力を兼ね備えた俳優として活動中。

9月1日に自身初となる日本ソロアルバム『PARK HYUNGSIK 1st Japan Mini Album [BEGINNING]』をリリース。待望の日本オリジナルアルバムを掲げて、自身初となるファンコンサートを実施、15,000人を動員したばかり。タイトルでもある「BEGINNING」というコンセプトは、闇と光が出会う新しい夜明けの始まりを表現。

新しい日本語オリジナル曲も披露し、日本での本格的な活動も期待されている。

BSよしもと『マンスリー・パワープッシュ』【対象番組】

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch) ※10月1日よりO.Aスタート

１.ブラマヨ小杉の「走れ！こすっちょ」 毎週（火）20:30～21:00 O.A（再放送あり）

２.亜生とナダルがゆる～く釣り旅やっちゃってる 毎週（火）20:00～20:30 O.A（再放送あり）

３.つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～！ 毎週第3・4（土）23:30～24:00 O.A

４.若手創作落語の会～よしもと若手噺家による創作落語バトル！～ 毎週（土）10:30～11:00 O.A