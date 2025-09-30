「プレイアブル広告パッケージ」で見る広告から遊ぶ広告へ。HIKEがXと連携したSNS広告サービス「HIKE Amplify Sponsorship」を提供開始

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：三上政高）は、Xと連携したSNS広告サービス「HIKE Amplify Sponsorship」の提供を開始いたします。「HIKE Amplify Sponsorship」では、X広告費のなかに企画費やコンテンツ制作費が内包され、制作費が実質無料となります。本リリースではタイムライン上でミニゲームを通じて商品・サービスを訴求できる「プレイアブル広告パッケージ」（以下、「本パッケージ」）についてご紹介します。

サービス提供の背景

SNS広告の多様化が進む中、ユーザーの能動的な参加を促す“体験型広告”へのニーズが高まっています。本パッケージは、Xのタイムライン上で直接プレイ可能なプレイアブルコンテンツ（ミニゲーム）を広告として展開するもので、広告配信費用にゲーム開発費が含まれているため、実質無料でプレイアブルコンテンツの制作が可能です。これにより、企業は初期投資を抑えながら、ユーザー参加型の高付加価値な広告体験を実現できます。

HIKEは、アニメ・ゲーム領域で培ったプロデュース力と、受託・自社両面でのゲーム開発実績を活かし、Xの持つSNSプラットフォームとしての拡散力と組み合わせることで、企業・団体様のメッセージをより深く、楽しく届ける新しい体験価値を提供してまいります。

プレイアブルコンテンツとゲーミフィケーションの有効性

プレイアブル広告は、ユーザーが自ら“遊ぶ”ことで記憶に残りやすく、SNS上での拡散や再訪問にもつながる高い効果が期待できます。これにゲーミフィケーションをかけあわせることにより、ユーザーの関与度を高め、ブランドへの理解や好感度の醸成を促進します。

サービスの特長

・HIKEの多ジャンルにわたるゲーム開発力とクリエイティブ力

・XのSNSプラットフォームとしての高いエンゲージメント性能

・タイムライン上で直接プレイできるプレイアブル広告

・ご契約から納品まで約3ヶ月程度

導入実績（一部抜粋／企業名非公表）

・食品メーカー様：既存のテーマソングを活用したリズムアクションゲーム

・消費者金融サービス企業様：TVCM出演タレントを起用したロシアンルーレットゲーム

・飲料メーカー様：FPSゲームのプロモーションを目的としたシューティングゲーム

こんな課題をお持ちの企業・団体様におすすめです

・Xでエンゲージメントを高めたい。他社と差別化したアプローチがしたい

・単なる広告表示ではなく、ユーザーが参加・反応したくなる仕掛けが欲しい

・記憶に残る形で商品・サービス・ブランドの認知・理解を獲得したい

・TVCMと連動したSNS施策を導入したい

お問い合わせは以下までお願いいたします。

https://hike.inc/contact/offer/

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.