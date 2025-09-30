DMM GAMESタワーディフェンスゲーム『千年戦争アイギス』『超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL part2』開催中！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESは、9月30日（火）より、『千年戦争アイギス』『御城プロジェクト:RE～CASTLE DEFENSE～（以下『御城プロジェクト:RE』）』『モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～（以下『モンスター娘TD』）』のタワーディフェンスゲーム3タイトル共通コラボイベント、『超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL part2』を開催したことをお知らせいたします。
【『超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL part2』開催！】
第六回目となる『千年戦争アイギス』『御城プロジェクト:RE』『モンスター娘TD』の３作品によるタワーディフェンスゲームの夢の祭典、後半が開催となります！
再び危機が訪れたそれぞれの世界で主人公たちが活躍するオリジナルコラボストーリーを始め、特定の条件を満たすとイベント限定最高レアユニットが必ずGETできる他、開催を記念したコラボパック販売や、対象のパックを購入していただくと、後半戦のキービジュアルデザインのメタルカードやファイルアイコンなど、ここでしか手に入れることのできない豪華コンテンツをおまけとしてプレゼント！
さらに「超TDやろうぜキャンペーン」も同時開催中！各ミッションを達成すると、育成アイテムや10連ガチャチケットなどゲーム内アイテムを獲得することができます。
そして『超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL part2』限定ミッションも登場！達成することで、オリジナルリアルグッズの抽選への参加や、ガチャチケットなどがプレゼントされます！
また今回のストーリーに繋がるpart1や、その他過去の『超タワーディフェンス祭り』も同時復刻開催されており、盛りだくさんの内容となっておりますのでぜひお楽しみください！
【期間】
9月30日(火) メンテナンス後 ～ 10月14日(火)メンテナンス開始まで
※詳細な開催時間等についてはお知らせをご確認ください。
※「超TDやろうぜキャンペーン」は常時開催となります。
超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL part2 特設サイト：https://tdmatsuri.com/(https://tdmatsuri.com/)
超TDやろうぜキャンペーン 特設サイト：https://tdmatsuri.com/yarouze/(https://tdmatsuri.com/yarouze/)
超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL part2 PV：
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=k5cFwL5dFuo ]
【コラボイベント「異世界ヒーローズ・レジェンド」開催中！】
『超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL part2』コラボイベントとして、緊急ミッション「異世界ヒーローズ・レジェンド」を開催中です。
ミッションをプレイして条件を達成すると、後日レアリティブラックの『桃色の夢スウィーティア』を貰えます。
桃色の夢スウィーティア
※詳しい性能情報はゲームのお知らせをご確認ください。
【開催を記念した特別なパック販売を実施！】
開催を記念したお得なパックが登場！コラボユニットやユニット選択チケットをGETしよう！
■「第六回超TD祭りpart2コラボ衣装パック」が登場！
イベント開催期間中、1回限定で「神聖結晶×75個」と限定コラボユニット「九尾娘の異装しづり」、その他便利アイテムがパックとなった「第六回超TD祭りpart2コラボ衣装パック」を5,000DMMポイントで販売します。
※本パックは、予告なく再販を行う可能性があります。
※特典キャラは後日、別の商品、別の形式で再販、または入手できる可能性があります。
※内容の詳細については、ゲーム内のお知らせをご確認ください。
九尾娘の異装しづり
※詳しい性能情報はゲームのお知らせをご確認ください。
■「第六回超TD祭りpart2パック」が登場！
イベント開催期間中、1回限定で「神聖結晶×165個」などの貴重なアイテムやpart2コラボガチャで登場する最高レア新ユニットから選べるチケットアイテム、その他便利アイテムがパックとなった「第六回超TD祭りpart2パック」（価格：10,000DMMポイント）で販売します。
※本パックは、予告なく再販を行う可能性があります。
※「ブラック選択チケット(第六回part2)」で選択できるキャラは「旗艦乙女ドーンブリンガー」「【ベルゼブブ娘】アゼプ」「冥府館の異装テュト」となります。
※内容の詳細については、ゲーム内のお知らせをご確認ください。
■対象パックのご購入でTD祭り限定コンテンツをもれなくプレゼント！
「第六回超TD祭りpart2パック」を期間中に購入すると、可愛いキャラクターの「ファイルアイコン」や「ASMR セット」や「シリアルナンバー入り第六回 超TDメタルカード」など豪華オリジナルコンテンツがおまけとして購入したタイトル数に応じてもれなく受け取れます！
さらに、全part共通特典として、part1・part2の両対象パックを買うと、ご購入いただいたタイトルに対応した書き下ろしキービジュアルを「動くイラスト（2種セット）」としてプレゼント！
※ part2期間に復刻した「第六回超TD祭りpart1パック」も対象となります。
※もらえるコンテンツの内容は各part1・part２で異なります。
※「ファイルアイコン」はパックを購入したタイトルに応じたものがもらえます。
※各タイトルの「第六回超TD祭りpart2パック」以外のその他商材は本キャンペーンの対象ではございません。
※達成した条件に応じて全てのおまけ（特典）がもらえます。
※受け取りには条件と注意事項がございます。
※参加方法や注意事項などの詳細は特設サイト、またはゲーム内のお知らせを必ずご確認ください。
▼対象パック
「第六回超TD祭りpart2パック」
販売価格：10,000DMMポイント
▼超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL part2 おまけ（特典）内容
1タイトルで購入：ファイルアイコン
※購入タイトルに応じたファイルアイコンがもらえます。
2タイトルで購入：ASMRセット
3タイトルで購入：シリアルナンバー入り 第六回 超TDメタルカード（part2キービジュアル版）
▼超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL 全part共通特典（おまけ）内容
part1・part2の両期間で対象タイトルのパックを購入：「動くイラスト（2種セット）」
【同時開催の「超TDやろうぜキャンペーン」にて限定ミッションを実施！】
同時開催する「超TDやろうぜキャンペーン」では『超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL part2』限定ミッションはTD祭り開催の全タイトル共通のミッションとなり、各ミッションを達成するとオリジナルリアルグッズの抽選への参加や、後日各タイトルの最大13連分のガチャチケットがプレゼントされます！
※超TDやろうぜキャンペーンや限定ミッションの詳細は特設サイトをご確認ください。
【期間限定「超TD祭りコラボガチャ」が開催】
期間限定「超TD祭りコラボガチャ」に、「超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL part2」コラボキャラクターとして「旗艦乙女ドーンブリンガー」「【ベルゼブブ娘】アゼプ」「冥府館の異装テュト」が登場します！
旗艦乙女ドーンブリンガー
※詳しい性能情報はゲームのお知らせをご確認ください。
【ベルゼブブ娘】アゼプ
※詳しい性能情報はゲームのお知らせをご確認ください。
冥府館の異装テュト
※詳しい性能情報はゲームのお知らせをご確認ください。
■『DMM GAMES CONNECT PLUS』にてイベント情報を公開中！
DMM GAMES公式YouTube番組『DMM GAMES CONNECT PLUS』にて『超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL part2』の紹介映像を公開中です。
今回の番組では、イベント情報や登場キャラクターの紹介のほか、番組を視聴された方限定でゲーム内アイテムがもらえるシリアルコードを公開しております。
さらに、おなじみのあの方からのメッセージも…？
是非ご視聴ください！
プレミアム公開日時：9月29日（月）21:00～
配信URL：
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=mUPLJKPp1QQ ]
▼製品情報
・タイトル：千年戦争アイギス
・プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAME PLAYER版）/ DMM GAMESストア / App Store / Google Play
・千年戦争アイギス公式サイト：https://aigis1000.jp/(https://aigis1000.jp/)
・公式X：https://x.com/Aigis1000(https://x.com/Aigis1000)
・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCl8iPEgu_N6iEYGYoWXc3gA(https://www.youtube.com/channel/UCl8iPEgu_N6iEYGYoWXc3gA)
・権利表記：(C)2013 EXNOA LLC
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。