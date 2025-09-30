11月27日(木) AndTech　WEBオンライン「生成AI・AIエージェントの活用による研究開発・アイデア創出・ 商品開発・テーマ発掘のポイントの取り組み事例」Zoomセミナー講座を開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せる「AIエージェント 研究開発」における課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「AIエージェント 研究開発」講座を開講いたします。

業務効率化だけではなく新たな価値創造に活かして開発やビジネスを成功させるための生成ＡＩやＡＩエージェントの活用のポイントとは！？

本講座は、2025年11月27日開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f07c17d-164d-6866-ad9e-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：生成AI・AIエージェントの活用による研究開発・アイデア創出・ 商品開発・テーマ発掘のポイントの取り組み事例

開催日時：2025年11月27日(木) 10:30-16:30

参 加 費：49,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

https://andtech.co.jp/seminars/1f07c17d-164d-6866-ad9e-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

ープログラム・講師ー

日本アイ・ビー・エム株式会社 コンサルティング事業本部 製造・流通統括事業部／プリンシパル・データサイエンティスト 佐藤 和樹 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

・生成ＡＩやＡＩエージェントのアイデア創出への応用と活用のポイント

本セミナーの受講形式

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

本件に関するお問い合わせ

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

【講演主旨】

近年、生成AI活用が活発化し、「競合他社に遅れを取らないために、生成AIの迅速な導入が必要」「生成AIは実用段階」「生成AI活用はもはや現実」と言われ、経営層の生成AIへの期待は確信へと変容しています。特に2025年はAIエージェント元年でもあり、より先進的な仕組みを活用した新しい動きも見られます。研究開発の領域でも、より積極的な活用が始まっています。この動きは、今後益々加速することが予想されます。今回は、研究開発におけるアイデア創出、商品開発、新規テーマ発掘などについて、生成AIやAIエージェントを活用した取り組み事例をご紹介させていただきます。

【プログラム】

１．生成AIを活用した価値創造ユースケースの紹介

（１）．生成AIの進化とビジネスインパクト

（２）．製造業における代表的ユースケース

（３）．新規アイデア創出で付加価値創造の時代へ

２．生成AIを活用した製品開発アイデア創出と取り組み事例

（１）．社外データ活用の具体例

（２）．市場動向の未来予測、開発アイデア具体化、サプライヤー調査など

（３）．クイックな新規デア評価と導入展開

３．生成AIを活用した研究開発アイデア創出と取り組み事例

（１）．社内データ活用の課題と研究開発現場での実践例

（２）．自社の強みから市場トレンド把握して新規用途を考えるアプローチ

（３）．競合との比較、市場性の価値ポイント

４．生成AIを活用した新規事業テーマ発掘と取り組み事例

（１）．社内データ活用と社外データ活用の応用例

（２）．社会課題や世界動向から世の中の変曲点仮説を得るアプローチ

（３）．新規事業創出に向けた潜在ビジネス機会の導出

５．AIエージェントとは

（１）．生成AIとAIエージェントの違い

（２）．エージェント型AIの基本構造

（３）．実用化に向けた技術的進展

６．生成AIの活用レベル定義と背景となる技術知識

（１）．活用レベルのステージ分類

（２）．モデル、プロンプト、RAG、エージェントの違い

（３）．目指すべきものは何か、いま自分たちはどこにいるか

７．AIエージェントを活用したシステム構成例

（１）．システム構成の基本パターン

（２）．システム化の難題はどこに潜んでいるか

（３）．実装時の技術的・運用的な注意点

８．AIエージェント活用のポイントと注意点

（１）．AIエージェント活用で人間が気を付けること

（２）．倫理・ガバナンス・透明性の観点

（３）．組織内での導入と定着の工夫

９．より先進的な研究開発DXの先進的な未来構想

（１）．行きつく先はどこか

（２）．世の中でどこまで描かれているか

（３）．未来を見据えた組織の在り方

１０．日本市場トレンドとアクションガイド

（１）．日本市場における生成AIの導入状況

（２）．市場課題と企業が取るべき道筋

（３）．政策・規制動向とその影響

１１．まずは取り組みを本格化するために

（１）．現実的にどこから手を付けるか

（２）．社内体制・人材・パートナーの整備

（３）．小さく始めて大きく育てるステップ

１２．おわりに

（１）．本日のまとめ

（２）．今後に向けたメッセージ

（３）．【質疑応答】

【キーワード】

AIエージェント、生成AI、研究開発、商品開発、新規テーマ発掘、潜在ビジネス機会、未来予測、シナリオプランニング

【講演のポイント】

・生成ＡＩやＡＩエージェントを、業務効率化だけではなく、新たな価値創造に活かして、開発やビジネスを成功させよう！

・豊富な事例を通して、最新アプリのデモを交えて具体的に解説いたします。

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上