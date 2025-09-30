”SusHi Tech Global” 始動～サステナブルなテクノロジーで社会の変革とグローバルな成長に挑むスタートアップを支援～

東京都

東京都では、令和４年11月に公表したスタートアップ戦略「Global Innovation with STARTUPS」に基づき、東京のエコシステムを世界とつなげる取組を実施してきました。なかでも、持続可能な都市を高い技術力で実現するという理念のもとSusHi Tech Tokyoを毎年開催し、イノベーションを創出するグローバルなプラットフォームを構築しています。

このSusHi Techのコンセプトのもと、世界を舞台に成長するスタートアップを生み出す次なるステップとして、”SusHi Tech Global”（以下「本事業」という。）を開始します。本事業では、サステナブルなテクノロジーで社会を変革するポテンシャルを有する企業の飛躍的な成長「スケールアップ」に向け、官民一体となった徹底的な支援を行います。

１ “SusHi Tech Global”とは

- サステナブルな社会の実現に挑む、100社～150社のスタートアップ集団“SusHi Tech Global Startups”を形成し、これらのスタートアップのグローバルな成長に向け、人材・体制、事業・資本戦略等、課題に応じたプログラムを順次展開します。- “SusHi Tech Global Startups”のうち、特に有望なスタートアップに対しては、「成長加速プログラム」として資金サポートを行うとともに、オーダーメイド型の伴走支援を実施します。- これらの支援プログラムの実施に当たっては、多様な支援者と協力・連携し、それぞれの強みやネットワークを活かした実効性あるサポートを行うとともに、支援者等と議論を重ね、今後、その内容をアップグレードさせていきます。

＜SusHi Tech Global＞

２ “SusHi Tech Global Startups”について

本事業では、所定の要件を満たし、推薦者からの推薦を基に外部有識者が認定したスタートアップで構成される“SusHi Tech Global Startups”に対して、官民を挙げて全方位からの支援を行います。

【“SusHi Tech Global Startups”の主な要件】

１.サステナブルな社会の実現につながるテクノロジーに基づく具体的なプロダクトを現に

有していること

２.グローバル展開の実績又は強い意思があること

３.直近３年以内に資金調達を行っており、かつ総資金調達額が20億円以上であること

４.３.に該当しない場合

（ア）総資金調達額2億円以上で以下のいずれかに該当すること

・海外のVC・CVC又はそれらに相当する機関からの資金調達実績を有する

・ディープテック・スタートアップに関する補助金（交付決定額1億円以上）の獲得実績を

有する

・大学発スタートアップとして特に将来の高成長が強く期待される

（イ）融資・補助金と総資金調達額の合計が20億円以上であること

※要件の詳細は、専用ページをご確認ください。

３ 今後の展開

詳細は、専用ページで更新していきます。

【SusHi Tech Global 専用ページ】

https://sushitech-global.metro.tokyo.lg.jp

SusHi Tech Global 専用ページ

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。

戦略10 スタートアップ「世界で活躍するスタートアップを育成」