堺市とnewmo・未来都・堺相互、自動運転タクシーの実現に向けた連携協定を締結

newmo株式会社

newmo株式会社（代表取締役社長：青柳直樹）、堺相互タクシー株式会社（代表取締役社長：小山泰生）、株式会社未来都（代表取締役副社長：宮崎聡）の3社は、堺市（市長：永藤英機）と、自動運転タクシーサービスの実現に向けた連携協定を締結しました。本協定に基づき、堺市内での自動運転タクシーの実装に向け、実証実験、関係機関との体制構築、実証走行エリアの調整・確保等を共同で推進していきます。

自動運転タクシーの実現に向けて、自治体とタクシー事業者が協定を締結するのは、大阪府内では初の事例となります。

連携協定の目的

堺市では、地域公共交通の一翼を担うタクシー分野で運転士不足が発生し、地域の社会生活と経済活動を支える交通サービスの維持・確保が課題となっています。本協定は、こうした課題への対応と自動運転タクシーの社会実装に向けた取り組みを加速させるものです。

連携協定の主な内容

本協定において、4者は以下の事項について連携・協力して取り組みます

各社概要

- 自動運転タクシーの実証実験に関すること- 関係機関との体制構築に関すること- 実証走行エリア等の調整・確保に関すること- その他、地域交通の維持・確保に資する必要な事項

【newmo株式会社】

設立：2024年1月

代表：青柳直樹

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目5番1号虎ノ門37森ビル 11階

URL：https://newmo.me/

“利用者視点に立ったサステナブルな地域交通”の実現を目指し設立されたモビリティスタートアップ。大阪府内で3社のタクシー事業者をグループに迎え、タクシー車両は約1,000台、従業員数1,500人を超える体制で、タクシー・日本版ライドシェア・配車アプリ・人材事業等を展開。将来的には自動運転タクシーの実用化も視野に、テクノロジーの力で地域交通の課題解決と、安全で快適な移動の提供を目指す。

【株式会社未来都】

代表：青柳直樹、宮崎聡

所在地：大阪府守口市八雲東町1丁目8番2号

URL：https://milight-taxi.co.jp/

大阪を拠点に運行する老舗タクシー会社。安全で快適な移動と「心」のこもった接客を提供。個人移動をサービス業と捉え、親しみやすさと人情を大切にしています。大阪ではいち早くUberやGO連携、多様な決済導入など利便性も追求し、乗務員にもお客様にも愛されるタクシー会社を目指しています。※2024年7月にnewmoグループに参画。

【堺相互タクシー株式会社】

代表：小山 泰生

所在地：大阪府堺市北区黒土町3004番地1

URL：https://www.sakaisougo-taxi.co.jp/

堺市内で60年以上にわたり営業を続ける地域密着のタクシー会社。「お客様の生命を預かる」使命のもと、安全・安心の輸送を徹底。近畿運輸局指定の整備工場や無線配車網を整え、お客様を確実に目的地までお届けします。※2025年4月にnewmoグループに参画。