【大丸下関店】北海道へようこそ！絶品グルメが大集合！秋の大北海道市、イートインは札幌ラーメン武蔵。創業35周年限定の渾身の一杯、復刻濃厚味噌らーめん登場。

写真拡大 (全8枚)

株式会社　大丸松坂屋百貨店

10月3日(金)から大丸下関店で「秋の大北海道市」を開催いたします。人気の「札幌ラーメン武蔵」のラーメンのイートインをはじめ、海鮮弁当にステーキ弁当、スイーツや大地の恵み・海の幸などが並ぶ人気の物産展です。19店が出店、うち1店が大丸下関店初登場！北海道ご当地商品・限定商品が勢揃いする「どさんこコンビニ」や、北海道銘菓の六花亭、ISHIYA、チョコレートのロイズ、北菓楼・柳月もお見逃しなく！


札幌ラーメン武蔵(イートイン)に創業35周年の歴史と情熱が詰まった限定らーめん登場！



液卵をふんだんに使用した贅沢な特別麺を西山製麺と共同開発！創業35周年限定の渾身の一杯。



復刻濃厚味噌らーめん(1杯)<限定数100>　税込1,298円

イートイン営業時間：午前11時オープン、オーダーストップ午後5時※最終日は午後4時



フォーシーズン［札幌］十勝ワイン漬ステーキ弁当( 1折) 税込2,268円

北海道を詰め込んだ極上の味わい！


10月7日(火)まで出店　和風だし伊藤園［小樽］北運河弁当(1人前)<限定数各日50>税込2,376円

海鮮の「全部盛り」！北海道の人気海鮮ネタが詰まった店舗で一番人気の弁当です。


北優［札幌］バターまんじゅう(10ヶ入) 税込1,080円

北海道産小麦を使用したバター香る焼きまんじゅう。


10月8日(水)から出店　町村農場［江別］町村ドーナツ各種(1個)税込302円から

牧場の濃厚な味を満喫！


六花亭［帯広］マルセイバターサンド(5個入)<数量限定><税込>830円

ビスケットでホワイトチョコレートとレーズン、北海道産生乳100％のバターを合わせたクリームをサンド。


ISHIYA［札幌］白い恋人(12枚入)<数量限定><税込>1,036円・【期間限定商品】チョコレートの衣を脱いだ、サクサクのパイが主役のミルフィーユ。新登場　美冬(みふゆ)こがれ雪(6個入)<数量限定><税込>896円

香ばしく焼き上げたサクサクのラング・ド・シャに、「白い恋人」のためにブレンドされたオリジナルチョコレートをサンド。


【期間限定商品】チョコレートの衣を脱いだ、サクサクのパイが主役のミルフィーユ。


チョコレートのロイズ　ポテトチップチョコレート「オリジナル・マイルドビター」(190g)各<税込>1,188円

ポテトチップの片面にまろやかなチョコレートをコーティング。甘さと塩味が絶妙なハーモニー。


「秋の大北海道市」


2025年10月3日(金)→14日(火)、午前10時→午後6時、最終日は午後5時閉場


大丸下関店 6階催事場



【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】


〒750-0025 山口県下関市竹崎町4-4-10


代表電話:050-1783-1000


アクセス:JR「下関駅」徒歩すぐ


HP:https://www.daimaru.co.jp/shimonoseki/


Instagram:https://www.instagram.com/daimarushimonoseki/


Facebook:https://www.facebook.com/daimaru.shimonoseki


X:https://twitter.com/daimarushimo