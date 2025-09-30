【東京ドームホテルのお正月】おせち料理や伝統芸能で祝う年末年始。“選べる豪華ディナー”付き特別宿泊プラン、10月15日(水)より予約開始
東京ドームホテル（所在地：東京都文京区後楽1-3-61、代表取締役社長 総支配人：棟方史幸）は、ホテルステイを満喫しながら、新たな年を笑顔で迎える「新春らくらくプラン」と「スイートルームで優雅に過ごすプレミアムお正月プラン」を販売いたします。
東京ドームホテルでは、各種コースやブッフェなどのご夕食、大晦日の年越しそば、元旦のおせち料理をご用意し、非日常空間で年末年始をお過ごしいただける宿泊プランを2025年12月31日(水)よりご提案いたします。ゆったりとした時間の中で“食べる・泊まる・寛ぐ”というホテルならではの贅沢を。
ご家族や大切な方と笑顔あふれる新年をお迎えください。
新春らくらくプラン(https://www.tokyodome-hotels.co.jp/stay/plan/newyear/)
広々とした客室で年末年始の大切な時間を快適にゆったりとお過ごしください。客室タイプはスタンダードルームからエグゼクティブスイートまでお選びいただけます。1年の疲れを癒す至高のひとときを。
客室例：エグゼクティブスイート C（パレスサイド）
客室例：プレミアムルーム ツイン （パレスサイド）
客室例：スタンダードツインルーム
「新春らくらくプラン」販売概要
期 間：2025年12月31日(水)より2泊3日
料 金：2泊1室 【夕朝食付き】
スタンダードツインルーム 2名様ご利用の場合 お一人様\83,300
プレミアムルーム ツイン 2名様ご利用の場合 お一人様\92,450
エグゼクティブスイート 2名様ご利用の場合 お一人様\147,800
※室料・夕食・朝食・年越しそば・サービス料・諸税込み
プラン内容：
（1）ご夕食（5つのレストランよりお選びいただけます）
スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」店内
ダイニング「ドゥ ミル」店内
◇43F スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」（イタリア料理・ディナーコース）
◇6F ダイニング「ドゥ ミル」（フランス料理・ディナーコース）
◇4F 京料理「熊魚菴たん熊北店」（京料理・会席コース）
◇3F スーパーダイニング「リラッサ」（洋食・中華・和食ブッフェ）
◇後楽園ホールビル2F 中国料理「後楽園飯店」（中国料理・ディナーコース）
（2）年越しそば
年越しそば
大晦日には、ホテルの宴会場で年越しそばを。各種天麩羅や、ミニ天丼もご用意し、温かいお蕎麦・冷たいお蕎麦をお好みでお選びいただけます。
（3）ご朝食（元旦は特別会場での“おせち料理”をお選びいただけます）
おせち料理
ブッフェ料理
元旦のご朝食には、特別会場でのおせち料理をお選びいただけます。ホテルのシェフによるこだわりのおせち料理に加え、関東風・関西風のお雑煮やブッフェ料理をご用意いたします。
また、会場内ではお正月を彩る伝統芸能“寿獅子舞”や“琴の演奏”をお楽しみいただけるほか、“振る舞い酒”をご提供いたします。
特別会場
振る舞い酒
寿獅子舞
琴の演奏
お屠蘇
※【プレミアムフロアにご宿泊のお客様】
客室のミニバーを無料でご利用いただけます。
18歳以上のお客様は、7F フィットネスルームを無料でご利用いただけます。
※【エグゼクティブフロアにご宿泊のお客様】
エグゼクティブラウンジをご利用いただけます。
客室のミニバーを無料でご利用いただけます。
18歳以上のお客様は、7F フィットネスルームを無料でご利用いただけます。
※チェックイン12:00 / チェックアウト11:00（通常 チェックイン 14:00 / チェックアウト 11:00)
※朝食付きプランもございます。（チェックイン14:00 / チェックアウト11:00)
予約受付：
【インターネット予約】 2025年10月15日(水)10:00～
【電話予約】 2025年10月22日(水)10:00～
ご予約・お問い合わせ：宿泊予約 TEL.03-5805-2222
（本プラン予約受付時間10:00～17:00 / お問い合わせ受付時間9:30～18:00）
スイートルームで優雅に過ごすプレミアムお正月プラン(https://www.tokyodome-hotels.co.jp/stay/plan/newyear-premium/)
東京ドームホテルが誇るスイートルームで年末年始をお過ごしいただける特別宿泊プランをご用意いたします。ご夕食には各種コースやブッフェなどを、ご朝食にはおせち料理をご堪能いただけます。
また、特典の東京ドームシティ内でご利用いただける「東京ドームグループ利用券」をご利用いただくことで、自由にリラクゼーションやご飲食、お買い物などをお楽しみいただけます。
客室例：パークスイート
客室例：パレススイート
エグゼクティブラウンジ
「スイートルームで優雅に過ごすプレミアムお正月プラン」販売概要
期 間：2025年12月31日(水)より1泊2日
料 金：1泊1室 【夕朝食付き】
パレススイート または パークスイート（133平方メートル）
2名様ご利用の場合 お一人様\125,000
※室料・夕食・朝食・年越しそば・サービス料・諸税込み
プラン内容：
チェックイン12:00 / チェックアウト16:00（通常 チェックイン 14:00 / チェックアウト 11:00)
（1）ご夕食（5つのレストランよりお選びいただけます）
◇43F スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」（イタリア料理・ディナーコース）
◇6F ダイニング「ドゥ ミル」（フランス料理・ディナーコース）
◇4F 京料理「熊魚菴たん熊北店」（京料理・会席コース）
◇3F スーパーダイニング「リラッサ」（洋食・中華・和食ブッフェ）
◇後楽園ホールビル2F 中国料理「後楽園飯店」（中国料理・ディナーコース）
（2）年越しそば：宴会場にてご用意
（3）ご朝食：“おせち料理”をご堪能いただけます。
（4）エグゼクティブラウンジをご利用いただけます。
（5）客室のミニバーを無料でご利用いただけます。
（6）18歳以上のお客様は、7F フィットネスルームを無料でご利用いただけます。
プラン特典：
（1）東京ドームグループ利用券\25,000分プレゼント（1泊1室あたり）
東京ドームシティをはじめとする東京ドームグループ各施設でご利用いただけます。詳しくは「東京ドームシティ 公式サイト」(https://www.tokyo-dome.co.jp/houjin/ticket/)をご確認ください。
（2）駐車場料金無料
お車にてお越しのお客様は、本プランでのご滞在中駐車場を無料でご利用いただけます。
（3）小学生でも添い寝可能
通常、小学生以上のお子様より大人のお客様と同じ料金を申し受けておりますが、本プラン限定にて小学生までのお子様の添い寝が可能となります。
（中学生以上のお子様を含めた大人2名様+小学生以下のお子様2名様まで、計4名様までご利用いただけます。）
※添い寝のお子様のお食事につきましては、別途ご料金がかかります。
予約受付：
【インターネット予約限定】 2025年10月15日(水)10:00～
お問い合わせ：宿泊予約 TEL.03-5805-2222（9:30～18:00）
東京ドームホテル開業25周年について
詳細を見る :
https://www.tokyodome-hotels.co.jp/anniversary/
東京ドームホテル（所在地：東京都文京区後楽1-3-61、代表取締役社長 総支配人：棟方史幸）は、2025年6月1日(日)に開業25周年を迎えました。2000年の開業以来、これまでご愛顧いただいた多くのお客様への感謝の気持ちを込めて、2025年1月1日(祝・水)より1年間、開業25周年を記念したイベントや各種フェア、商品をご用意いたします。なお、情報につきましては順次公開してまいります。
「“楽しい”をもっと-」をスローガンに展開する記念イベントやフェア、商品を通じて、当ホテルがビジョンとして掲げる「楽しさ度ランキングＮo.1ホテル」を表現しながら、未来への挑戦と発展を続けてまいります。
東京ドームホテル
東京ドームホテルは、都心最大級のエンターテインメントエリア「東京ドームシティ」に2000年6月1日に開業しました。JR山手線内の中心、歴史的遺産に囲まれた文京区に位置し、丸の内・大手町エリアから車、電車で約10分という地の利を生かし、ビジネス、レジャー、観光に最適のロケーションです。東京ドームシティが包含すべき3つの要素、「観る」「遊ぶ」「寛ぐ」の「寛ぐ」を担い、また、単にリラクゼーションを提供するだけのホテルではなく、「楽しさ」や「遊び心」を盛り込んだ、エンターテインメント性あふれるホテルの姿を目指します。地下3階、地上43階の高層ビルは、高さ155m、延床面積105,856.6平方メートル で、客室1,006室、レストラン＆ラウンジ9店（ホテル外直営店1店含む）、大中小宴会場15室のほか、チャペル・神殿などの婚礼施設、屋外プールなどを備えています。
所在地：東京都文京区後楽1-3-61
TEL：03-5805-2111（代表）
URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/
