シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』:期間限定イベント「確乎不動 ウルトライスト」の開始！新キャラ「ウルトライスト」、「聖妃リーチ」が登場！
株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて期間限定イベント「確乎不動 ウルトライスト」が2025年9月30日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「聖ウォーマン1/3！ 記憶りんね剣・聖蝶士」の開始、「究極武装聖ボットとワンナップ天使ガチャ」等を開始いたしました。
◆期間限定イベント「確乎不動 ウルトライスト」について
期間限定イベント「確乎不動 ウルトライスト」が公開されました。
本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。
イベントクエストを進めると、☆1キャラ「【愛心天女】上御殿」を入手できます。
またビックリマン公式イラストレーターによるゲームオリジナルイラスト「ウルトライスト」が登場しますのでお楽しみに！
◆あらすじ
異空間に迷い込んだヘラクライストは、
そこで記憶喪失の天使と出会う。
それと同時に、最凶の脅威である
ブラックゼウスまでもが出現。
追い詰められたヘラクライストは、
起死回生の策で超絶変化を開始……？
開催期間
2025/9/30(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/9(木) 13:59
大聖棒ソードコイン交換可能期間
2025/9/30(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/16(木) 13:59
☆1キャラ「【愛心天女】上御殿」
◆「究極武装聖ボットとワンナップ天使ガチャ」の開始！
新たなビックリマン公式イラストレーターによるゲームオリジナルイラストの
☆3キャラクター「[究極増力]ウルトライストと、
☆3キャラクター「[ワンナップ天使]聖妃リーチ」が登場！
ガチャのピックアップキャラクターの
・[究極増力]ウルトライスト
・[ワンナップ天使]聖妃リーチ
については、期間限定で排出確率がUPします。
新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター
開催期間
2025/9/30(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/13(月) 13:59
・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください
・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます
・キャラクターの提供割合は均一ではございません
・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます
◆ダメージチャレンジイベント「聖ウォーマン1/3！ 記憶りんね剣・聖蝶士」の開始！
緑属性の「聖蝶士」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。
100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。
また「天啓」に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。
また専用の称号や、200万Ptのダメージ到達でURシール[聖ウォーマン1/3]聖蝶士を獲得できますので、ぜひご参加ください！
開催期間
2025/9/30(火) メンテナンス後～ 2025/10/9(木) 13:59
◆「1.5周年記念ミッション」および「1.5周年コイン交換所」を追加！
「1.5周年コイン」を毎日獲得して、好きな育成素材と交換しよう♪
期間限定の「1.5周年記念ミッション」をクリアし、「1.5周年コイン」を集めて、「1.5周年コイン交換所」で、「S4」などのブーストアイテムや、「アイテムボックス」など好きな育成素材と交換する内容となっております。
「1.5周年コイン交換所」の開催期間
2025/9/30(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/11/7(金) 13:59
「1.5周年記念ミッション」の開催期間
2025/9/30(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/31(金) 13:59
◆「1.5周年開始直前ログインボーナス」の開始！
本メンテナンス後より、ログインした際に「冒険の期待ガチャチケット」を2枚、最大10日間で20枚獲得（最大20連分）できる特別なログインボーナスを開始いたしました。
開催期間
2025/9/30(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/10(金) 3:59
※期間中、ログインボーナスを獲得できるのは最大10回までです
◆「ドロップアップキャンペーン第1弾」の開始！
本メンテナンス後より、メインクエストおよび回想クエストの「ハードクエスト」を対象に、ブースト強化素材のドロップ量が2倍にアップするキャンペーンを開始いたしました。
開催期間
2025/9/30(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/9(木) 13:59
※初回報酬は本キャンペーン対象外となります
◆10月1日は「裏ビックリマンの日」！
10月1日は、「裏ビックリマンの日」になります。
「裏ビックリマンの日」を記念して、お客様に下記のアイテムを10月1日 12:00より、プレゼントボックスにお届けさせていただきます。
■「裏ビックリマンの日」記念プレゼント
・ジェム：1,500個
・シャインスター：150個
※対象のお客様：10月17日 13:59までに登録したお客様
※プレゼントボックスに送付されます（受取期限：10月24日 13:59）
◆アプリペイにお得な新商品が登場！
アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。
期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！
◆ゲームの概要
ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。
お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！
さあビックリマンの世界へ旅立とう！
◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！
『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。
■公式Webサイト
https://bmwc.marv.jp
■公式X (Twitter)
https://x.com/bikkuriman_wc
■公式YouTube
https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc
●App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947
●Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC
●アプリペイ公式ストア
https://app-pay.jp/app/bmwc
■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション
■ゲームジャンル：シールコレクションRPG
■配信デバイス：iOS / Android
■プレイ人数：1名
■配信日：2024年４月19日
■基本無料／ガチャ／アイテム課金制
■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.
