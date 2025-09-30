シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』:期間限定イベント「確乎不動 ウルトライスト」の開始！新キャラ「ウルトライスト」、「聖妃リーチ」が登場！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて期間限定イベント「確乎不動 ウルトライスト」が2025年9月30日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「聖ウォーマン1/3！　記憶りんね剣・聖蝶士」の開始、「究極武装聖ボットとワンナップ天使ガチャ」等を開始いたしました。



◆期間限定イベント「確乎不動 ウルトライスト」について



期間限定イベント「確乎不動 ウルトライスト」が公開されました。



本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。


イベントクエストを進めると、☆1キャラ「【愛心天女】上御殿」を入手できます。


またビックリマン公式イラストレーターによるゲームオリジナルイラスト「ウルトライスト」が登場しますのでお楽しみに！



◆あらすじ


異空間に迷い込んだヘラクライストは、


そこで記憶喪失の天使と出会う。


それと同時に、最凶の脅威である


ブラックゼウスまでもが出現。


追い詰められたヘラクライストは、


起死回生の策で超絶変化を開始……？



開催期間


2025/9/30(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/9(木) 13:59



大聖棒ソードコイン交換可能期間


2025/9/30(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/16(木) 13:59







☆1キャラ「【愛心天女】上御殿」




◆「究極武装聖ボットとワンナップ天使ガチャ」の開始！



新たなビックリマン公式イラストレーターによるゲームオリジナルイラストの


☆3キャラクター「[究極増力]ウルトライストと、


☆3キャラクター「[ワンナップ天使]聖妃リーチ」が登場！



ガチャのピックアップキャラクターの


・[究極増力]ウルトライスト


・[ワンナップ天使]聖妃リーチ



については、期間限定で排出確率がUPします。


新登場＆出現率アップキャラ　☆☆☆キャラクター





開催期間


2025/9/30(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/13(月) 13:59



・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください


・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます


・キャラクターの提供割合は均一ではございません


・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます




◆ダメージチャレンジイベント「聖ウォーマン1/3！　記憶りんね剣・聖蝶士」の開始！



緑属性の「聖蝶士」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。



100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。


また「天啓」に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。



また専用の称号や、200万Ptのダメージ到達でURシール[聖ウォーマン1/3]聖蝶士を獲得できますので、ぜひご参加ください！



開催期間


2025/9/30(火) メンテナンス後～ 2025/10/9(木) 13:59




◆「1.5周年記念ミッション」および「1.5周年コイン交換所」を追加！



「1.5周年コイン」を毎日獲得して、好きな育成素材と交換しよう♪



期間限定の「1.5周年記念ミッション」をクリアし、「1.5周年コイン」を集めて、「1.5周年コイン交換所」で、「S4」などのブーストアイテムや、「アイテムボックス」など好きな育成素材と交換する内容となっております。



「1.5周年コイン交換所」の開催期間


2025/9/30(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/11/7(金) 13:59



「1.5周年記念ミッション」の開催期間


2025/9/30(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/31(金) 13:59




◆「1.5周年開始直前ログインボーナス」の開始！



本メンテナンス後より、ログインした際に「冒険の期待ガチャチケット」を2枚、最大10日間で20枚獲得（最大20連分）できる特別なログインボーナスを開始いたしました。



開催期間


2025/9/30(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/10(金) 3:59


※期間中、ログインボーナスを獲得できるのは最大10回までです




◆「ドロップアップキャンペーン第1弾」の開始！



本メンテナンス後より、メインクエストおよび回想クエストの「ハードクエスト」を対象に、ブースト強化素材のドロップ量が2倍にアップするキャンペーンを開始いたしました。



開催期間


2025/9/30(火) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/9(木) 13:59


※初回報酬は本キャンペーン対象外となります




◆10月1日は「裏ビックリマンの日」！



10月1日は、「裏ビックリマンの日」になります。


「裏ビックリマンの日」を記念して、お客様に下記のアイテムを10月1日 12:00より、プレゼントボックスにお届けさせていただきます。



■「裏ビックリマンの日」記念プレゼント


・ジェム：1,500個


・シャインスター：150個


※対象のお客様：10月17日 13:59までに登録したお客様


※プレゼントボックスに送付されます（受取期限：10月24日 13:59）




◆アプリペイにお得な新商品が登場！



アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。


期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！




◆ゲームの概要










ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。


お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！


さあビックリマンの世界へ旅立とう！







◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。



■公式Webサイト


https://bmwc.marv.jp


■公式X (Twitter)


https://x.com/bikkuriman_wc


■公式YouTube


https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc



●App Store


https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947


●Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC



●アプリペイ公式ストア


https://app-pay.jp/app/bmwc




■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション


■ゲームジャンル：シールコレクションRPG


■配信デバイス：iOS / Android


■プレイ人数：1名


■配信日：2024年４月19日


■基本無料／ガチャ／アイテム課金制


■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.


