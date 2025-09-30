『Dinkum（ディンカム）』、Steamオータムセールに参加！

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社（代表取締役 イ・カンソク）は、サバイバルライフシミュレーションゲーム『Dinkum(ディンカム)』がSteamオータムセールに参加し、正式リリース後最大となる30%割引額で販売することをお知らせいたします。

■Steamオータムセールにて30%オフで販売中！

Steamオータムセールは、本日9月30日(火)から10月7日(火)午前2時まで開催されます。

期間中、『Dinkum(ディンカム)』は通常価格2,300円から30%オフの1,610円で販売されます。

・『Dinkum(ディンカム)』のSteam用ストアページはこちら：https://krafton-jp.com/Dinkum-prsteam

■Dinkum(ディンカム)について

『Dinkum(ディンカム)』は、オーストラリアのJames Bendon氏（ジェームズ・ベンドン）が1人で開発し、2022年7月Steamにて早期アクセス版をリリースしました。累計販売本数は100万本を突破し、Steamのユーザーレビューでは「非常に好評（Very Positive）」の評価を獲得する等、世界中で人気を博しています。

KRAFTONは2025年2月よりグローバルパブリッシングを担当しており、同月のアップデートにより対応言語を日本語を含む14言語に拡張、4月には正式リリースを配信しました。

現在は、2025年11月に予定されているNintendo Switch(TM)版の世界同時発売に向けて準備を進めており、今後さらに多くのプレイヤーが本作を楽しめるようになります。



■今後も継続的なアップデートを予定！！

Steam版『Dinkum(ディンカム)』は、2025年6月に”夜の行商人”と出会える「ナイトマーケット」アップデートを実施しました。

10月には、以下を含むアップデートを予定しています。

・新しい乗り物「列車」の追加（最速の地上移動手段として島内移動がさらに快適に）

・新たな動物や飼育システムの拡張

・マルチプレイの安定性・パフォーマンス改善

・操作性やUIを中心とした快適性向上

これらのアップデートは全て無料で提供される予定であり、今後も定期的に行ってまいります。

1人でも、また友達とも一緒にプレイできる『Dinkum(ディンカム)』を、この機会に是非プレイしてみてください。

■『Dinkum(ディンカム)』公式チャンネル

●『Dinkum(ディンカム)』公式サイト :https://krafton-jp.com/Dinkum-prweb

●『Dinkum(ディンカム)』日本公式X :https://krafton-jp.com/Dinkum-prx

●『Dinkum(ディンカム)』Steamページ:https://krafton-jp.com/Dinkum-steam

●『Dinkum(ディンカム)』My Nintendo Store:https://krafton-jp.com/4gww36C

●『Dinkum(ディンカム)』公式Discord :https://krafton-jp.com/Dinkum-prdiscord

●『Dinkum(ディンカム)』公式YouTube:https://krafton-jp.com/Dinkum-prytb

最新情報につきましては、日本公式Xアカウントをご覧ください。

■KRAFTON、Inc.について

韓国に本社を置くKRAFTON, Inc.は、楽しくユニークな体験を提供する魅力的なゲームを発掘し、パブリッシングすることに取り組んでいます。

2007年に設立されたKRAFTONは、「PUBG STUDIOS」、「Striking Distance Studios」、「Unknown Worlds」、「VECTOR NORTH」、「Neon Giant」、「KRAFTON Montreal Studio」、「Bluehole Studio」、「RisingWings」、「5minlab」、「Dreamotion」、「ReLU Games」、「Flyway Games」、「Tango Gameworks」、「inZOI Studio」等世界的に有名な開発者が所属しています。

各スタジオは、常に新しいことに挑戦し新技術を通じてゲームの楽しさを革新し、より多くのファンの心をつかむためにプラットフォームとサービスを拡大しています。

KRAFTONは、『PUBG: BATTLEGROUNDS』、『PUBG MOBILE』、『The Callisto Protocol』、『NEW STATE MOBILE』、『Moonbreaker』、『TERA』、『inZOI』、『Dinkum』等一流のエンターテインメントコンテンツを運営しています。世界中に情熱的で意欲的なチームを擁するKRAFTONは、世界クラスの能力を有するテクノロジー先進企業で、マルチメディアエンターテインメントとディープラーニングを含むビジネスの視野を拡大することに取り組んでいます。

詳細は https://krafton.co.jp/ をご覧ください。



(C) 2025 KRAFTON, INC