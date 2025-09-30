サントリーグループ “グローバル健康経営×サステナビリティ”の取り組み「One Suntory Walk」実施

サントリーホールディングス株式会社

サントリーグループは、“グローバル健康経営×サステナビリティ”の取り組みとして、全従業員を対象に、ウォーキングイベント「One Suntory Walk」を１０月１日（水）～１０月３１日（金）で実施します。

サントリーグループは、従業員が健康でイキイキと働くことは企業としての競争力の源泉そのものと考え、健康経営を推進しています。「One Suntory Walk」は、参加者が１カ月間一体となって健康意識を高め、運動習慣を身につけることができるウォーキングイベントです。参加者数に応じて、サステナビリティ活動に取り組む団体に寄付する仕組みとなっています。昨年は、世界３０カ国から７,７４４名が参加。発展途上国への安全な飲用水導入を支援する非営利団体charity：waterに合計７７,４４０ＵＳドルを寄付しました。

第９回となる今年もcharity：waterに対し、参加者１人につき１０ＵＳドル※の寄付を実施します。

今後も、コーポレートメッセージ「水と生きる ＳＵＮＴＯＲＹ」のもと、健康経営、サステナビリティへの取り組みを推進していきます。

※寄付総額上限１０万ＵＳドル

― 記 ―

▼活動名称 「One Suntory Walk」

▼実施期間 ２０２５年１０月１日（水）～１０月３１日（金）

▼参加対象 サントリーグループ全従業員

▼寄付先 charity：water

▼寄付額 参加者１人につき１０ＵＳドル

※寄付総額上限１０万ＵＳドル

▼サントリーの人本主義

https://www.suntory.co.jp/company/peopleculture/

▼サントリーグループのサステナビリティ

https://www.suntory.co.jp/company/csr/

以上