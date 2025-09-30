「東京クラフト〈ドゥンケルヴァイツェン〉」数量限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「東京クラフト〈ドゥンケルヴァイツェン※〉」を１１月２５日（火）から全国で数量限定新発売します。

※小麦麦芽を５０％以上使用し、バナナのようなフルーティな香りの〈ヴァイツェン〉の特長と、焙煎した濃色麦芽の一部使用による甘芳ばしさや濃い液色を併せ持つビアスタイル

「東京クラフト」は、半世紀以上にわたり、東京・武蔵野の地で伝統と革新をテーマにビールづくりに挑戦してきた当社が、“東京”への愛着と敬意を込めてつくり上げたブランドです。都会的で洗練されたデザインと個性を活かした味わい、多彩なラインナップにご好評いただいています。

今回、甘芳ばしくフルーティな香りとふくらむ余韻が特長の〈ドゥンケルヴァイツェン〉の限定品を、同ブランドから初めて発売します。寒い季節、温かい屋内で一日の余韻に浸る時間のビールとして、ぜひお楽しみください。

●中味・パッケージについて

中味は、濃色麦芽の一部使用による甘芳ばしさと、〈ヴァイツェン〉特有のバナナのようなフルーティな香りにこだわりました。無濾過で仕上げることで、やわらかな口当たりとふくらむ余韻もお楽しみいただけます。

パッケージは、〈ドゥンケルヴァイツェン〉の甘芳ばしくフルーティな香りをイメージした背景に、イルミネーションできらめくような街並みをあしらい、“東京の冬の夜”を表現しました。

― 記 ―

▼商品名・容量・アルコール度数

「東京クラフト〈ドゥンケルヴァイツェン〉」

３５０ml ５.５％

※希望小売価格は設定していません

▼発売期日 ２０２５年１１月２５日（火）

▼発売地域 全国（数量限定）

▼品目 ビール

▼「東京クラフト」ホームページ

http://suntory.jp/tokyocraft/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上