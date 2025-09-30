「酸化防止剤無添加※１のおいしいワイン。スパークリング〈ロゼ＆カシス〉」期間限定新発売

写真拡大

サントリーホールディングス株式会社


サントリー（株）は「酸化防止剤無添加※１のおいしいワイン。スパークリング〈ロゼ＆カシス〉」を１１月２５日（火）から全国で期間限定新発売します。


※１　「酸化防止剤無添加のおいしいワイン。」ブランドは酸化防止剤（亜硫酸塩）を添加せずに製造しています



国内売上容量Ｎｏ.１※２の「酸化防止剤無添加のおいしいワイン。」ブランドは、２００９年に発売以来、ぶどうの果実味がしっかりと感じられ、日本人の嗜好にあった味わいを持つワインとしてご愛飲いただいています。なかでも缶入りのスパークリングワイン「同 スパークリング」シリーズは、その味わいと手軽さにご好評をいただき、１-８月の販売数量は対前年１１５％と好調に推移しました。


※２　インテージＳＲＩ＋調べ　国内ワイン市場２０２４年１月-１２月販売容量


（全国ＳＭ／ＣＶＳ／酒ＤＳ／ホームセンター／ドラッグストア／一般酒店／業務用酒店計）



今回は、「同 スパークリング〈ロゼ＆カシス〉」を限定発売し、さらなるファン拡大を図ります。



●中味・パッケージについて


中味は、カシス果汁をブレンドした、華やかな香りと豊かな果実味が特長のロゼスパークリングワインです。贅沢感のある味わいをお楽しみいただけます。


パッケージは、華やかなロゼスパークリングワインのイラストをあしらうとともに、金色の泡とリボンで特別感を表現しました。



―　記　―


▼商品名・容量／容器・アルコール度数


「酸化防止剤無添加のおいしいワイン。スパークリング〈ロゼ＆カシス〉」


３５０ml／缶　　７％



▼価格　　　　オープン価格



▼発売期日　　　　２０２５年１１月２５日（火）



▼発売地域　　　　全国（期間限定）



▼品目　　　　甘味果実酒（発泡性）



▼「酸化防止剤無添加のおいしいワイン。スパークリング」ホームページ


https://www.suntory.co.jp/wine/original/mutenkasp/



▽本件に関するお客様からの問い合わせ先


サントリーお客様センター　https://www.suntory.co.jp/customer/



以上