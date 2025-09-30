穴掘りぶっ飛びパズルRPG『スコップヒーロー』 初のゲーム内イベント「カランカラン 地獄の羊にご用心」実施！！イベント限定新ヒーローのピックアップガチャも開催中！

グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社（所在地：東京都中央区）は、2025年9月17日（水）に正式サービスを開始した、スマートフォン向け新作ゲームアプリ『スコップヒーロー』（通称：スコヒロ）にて、9月30日（火）より「カランカラン 地獄の羊にご用心」イベントを開催いたします。

▲スコップヒーロー 初イベント「カランカラン 地獄の羊にご用心」を開催！

■スコップヒーロー 初のゲーム内イベント「カランカラン 地獄の羊にご用心」開催！限定ステージをプレイしてポイントを集めよう！

本日より、スコップヒーロー初のストーリーイベント「カランカラン 地獄の羊にご用心」を開催いたします！イベントアイテムを集めて、限定ミニオンをはじめとした豪華報酬をゲットしましょう！

■イベント名

カランカラン 地獄の羊にご用心

■イベント開催期間

2025年9月30日（火）16:00 ～ 2025年10月16日（木）10:59 まで

※イベント終了時刻は変更になる可能性がございます。

■イベントの遊び方▲スコップヒーロー 初イベント「カランカラン 地獄の羊にご用心」の遊び方

イベント専用ステージをクリアして、イベントアイテムを獲得しましょう！イベント特効ヒーローを編成すると、イベントアイテムを追加で獲得できます。集めたイベントアイテムはイベントショップで限定ミニオンや豪華ゲーム内アイテムと交換しましょう！

さらに、イベント中盤の10月8日(水)16:00からは、よりイベントアイテムを獲得できる「HARDモード」のステージが開放されます。

＜イベントの特効ヒーローについて＞

特定のヒーローを編成すると、イベントアイテムを追加で獲得可能です！

＜特効対象ヒーロー＞

・SSR 羊飼い リポメ（アイテム獲得率 +20%up)

・SR 小悪魔 ルビー（アイテム獲得率 +10%up）

・SR S1-A シア（アイテム獲得率 +10%up）

・SR 天使の弓兵 セリエル（アイテム獲得率 +10%up）

さらに、期間中はイベントログインボーナスを実施！ヒーローガチャで使える魂石などが手に入るので、期間中にぜひログインしてイベントにお役立てください！

＜あらすじ＞

エベリンからの緊急呼び出しに応じたハルたち。

なんでもケルベロスが地獄の羊「ヘルシープ」と一緒に暴れまわって地獄門周辺が大変なことになっているそうで…

渋々と地獄門に向かった一行は、そこで羊飼いのリポメと出会い……

※このイベントはChapter2のネタバレを含みます。

■新ヒーロー「SSR 羊飼い リポメ」ピックアップガチャ開催！

▲新ヒーロー「SSR 羊飼い リポメ」ピックアップガチャを開催！

本日 16:00 よりイベント限定新ヒーロー「SSR 羊飼い リポメ」をピックアップしたガチャを開催いたします！

羊飼い リポメは風属性のバフで味方をサポートする強力なヒーローなだけではなく、イベント「カランカラン 地獄の羊にご用心」の特効ヒーローとなるため、イベントアイテムをより多く獲得することができます！

ぜひこの機会に「SSR 羊飼い リポメ」をゲットして、イベントを効率よく進めていきましょう！

詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

ピックアップガチャ開催期間：

2025年9月30日（火）16:00 ～ 2025年10月16日（木）10:59 まで

※終了時刻は変更になる可能性がございます。

■ピックアップキャラクターについて

SSR 羊飼い リポメ（CV：七瀬けろ）▲SSR 羊飼い リポメ（CV：七瀬けろ）

属性：風 / タイプ：防衛 / 種別：傲慢

「ふわふわの羊さんたち～集まれ～ 今日はとっても楽しい一日になりそうです～。」

牧場の主人で、ふわふわ可愛い羊飼いの少女。外見から誰もが純粋無垢な少女と思いきや実は結構な野心家。

■『スコップヒーロー』作品紹介

『スコップヒーロー』は、地面を指でなぞって進路を切り開く「探索パズル」と、ヒーローをフリック操作で弾いて戦う「ピンボールバトル」が融合した、新感覚のスマートフォン向けパズルRPGです。

プレイヤーは“聖なるスコップ”に選ばれちゃったごく普通の青年「ハル」となり、個性豊かなヒーローたちや、ぬいぐるみのような小さな仲間「ミニオン」とともに、地獄のダンジョン最下層を目指して戦います。

スキルや属性を活かした戦略的なバトル、ヒーロー同士の掛け合いが光るストーリー、そして多彩なギミックが仕掛けられたステージなど、カジュアルながらも奥深い遊びごたえを実現しています。

ヒーロー達と共に、地獄の世界で掘って掘って掘りまくれ！

■基本情報

タイトル：『スコップヒーロー』

ジャンル：穴掘りぶっ飛びパズルRPG

対応OS：iOS / Android

配信開始日：2025年9月17日（水）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6738165040

Google Play ストア： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravityga.projecth

公式サイト：https://schophero.jp/

公式X：https://x.com/sucohiro_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/@scoophero

■会社情報

グラビティゲームアライズ株式会社

会社名：グラビティゲームアライズ株式会社（英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.）

所在地：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立：2019年7月1日

公式サイト：https://gravityga.jp/