【ロロ・ピアーナ】「ライダーカップ 2025」のヨーロッパチーム・オフィシャル・サプライヤーとして、ゴルフコースに高性能とエレガンスをもたらします

ロロ・ピアーナ ジャパン株式会社

ロロ・ピアーナは、ゴルフ最大のチーム対抗戦 「ライダーカップ 2025」 にて、ヨーロッパチームとのコラボレーションの継続を発表し、スポーツ界における卓越性への道を歩み続けます。大会は、2025年9月23日から28日まで、ニューヨーク州ファーミングデールのベスページブラック・コースで開催されました。



アメリカで最も愛され、有名なゴルフ場のひとつであるベスページブラック・コースは、ヨーロッパチームの選手やチームスタッフがコース内外のすべての公式行事で着用する新しいユニフォームの完璧な舞台となり、洗練とエレガンスで第45回大会を彩りました。ヨーロッパチームのキャプテン、ルーク・ドナルドは、プロジェクトの初期段階からデザインと開発プロセスに参画し、洗練さと機能性が両立するロロ・ピアーナのユニフォームを作るうえで、彼の洞察力と専門知識を提供しました。



「ロロ・ピアーナのファブリックの品質と専門的なデザインと生産の知識、そして細部へのこだわりが相まって、ヨーロッパチームにとって理想的なウェアパートナーとなっています」 とルーク・ドナルドは語っています。



「イタリアの卓越性を象徴するロロ・ピアーナのアイコニックなユニフォームは、2016年以来、ヨーロッパチームの代名詞となっています」と、ヨーロピアンツアーグループのチーフ・ライダーカップ・オフィサー、リチャード・アトキンソンは述べています。「ロロ・ピアーナが再びオフィシャルサプライヤーとなったことで、9月のニューヨーク大会でも、選手たちはコース内外を問わず、まさにその役割にふさわしい姿と感覚を体現しています」。



ロロ・ピアーナとライダーカップのつながりは、メゾンがヨーロッパチームのオフィシャルユニフォームを初めてデザインした2016年に遡ります。それ以来、この権威あるイベントは、一種のオープンエアの実験室となっており、さまざまな気象条件のもと最先端のファブリックをフィールドでテストするまたとない機会となっています。その目的は、6世代にわたるメゾンの特徴であるノウハウをスポーツウェアに活かすことです。緻密なデザイン、ディテールや天然繊維へのこだわり、優れた職人技が、練習から試合、そしてオフフィールドのイベントまで、ゴルフコースでのエフォートレスなエレガンスと並外れたパフォーマンスを備えたワードローブを作りあげています。



3日間の試合で着用した主要アイテムは、コントラストを効かせたカラーと独自のディテールで、洗練された気品、機能性、そして快適性を体現しています。半袖のイーグルポロシャツと、上質なウィッシュ(R)ウールを使用したニットVネックベストなど、ポロシャツは革新的なストレッチ素材を使用し、独自の加工を施すことで優れた通気性、速乾性、そして快適性を実現しています。さらに、繊維に銀が配合されており、消臭効果など、生地の優れた特性をさらに高めています。



ロロ・ピアーナのクラシックなフラットフロントパンツをテクノウール・バイストレッチ・レインでアレンジしたローリー・トラウザーズとトップスをコーディネート。平織り、ピース染色、バイストレッチ素材は、滑らかな肌触り、優れたフィット感、そして動きやすさを兼ね備え、優れた吸湿性と速乾性といったテクニカル特性も備えています。



試合当日には、チームは金曜日にスカイブルー、土曜日にメゾンのシグネチャーカラーであるクンメル、日曜日にヨーロッパ旗のカラーをアクセントにした白を着用しました。ユニフォームのレプリカは、9月18日よりニューヨークのマディソンアベニュー、パリのモンテーニュ、ロンドンのスローン・スクエアにあるロロ・ピアーナの店舗で販売されています。



ロロ・ピアーナはまた、9月23日から25日まで開催された「ジュニア・ライダーカップ」のヨーロッパチームもサポート。主要チームが火曜日に着用したウエアと同じカラーのユニフォームを着用しました。



ロロ・ピアーナは、ゴルフの世界と同様、伝統、完璧さ、忍耐への深いコミットメントを体現しています。ヨーロッパチームの誇り高きスポンサーとして、ウエアにおいて極めて重要な役割を果たし、エレガンスとハイパフォーマンスをシームレスに融合させています。

ライダーカップ・ヨーロッパ

ヨーロッパツアーグループはライダーカップ・ヨーロッパのマネージングパートナーであり、ヨーロッパチームに関するすべての事項の主要な責任を負っています。英国プロゴルフ協会(PGA of Great Britain and Ireland)は創設パートナーであり、開発パートナーである英国プロゴルフ連盟(CFP)はライダーカップ・ヨーロッパ開発トラストの運営を担当しています。

ライダーカップ 2025のワールドワイドパートナーは、Aon、BMW、Capgemini、シティ、DPワールド、SAP、ロレックスです。