東京スカイツリータウン(R)のハロウィンイベント

東京スカイツリータウン

東武タワースカイツリーおよび東武タウンソラマチにて運営する東京スカイツリータウンは、2025年10月1日(水)～31日(金)の期間、お子さまから大人まで楽しめる様々なハロウィンイベントを開催します。

(C)TOKYO-SKYTREETOWN (C)TOKYO-SKYTREE

◆ハロウィンのメインイベントはファミリーパレード！ スタンプラリーも開催！

大好評の「ハロウィンファミリーパレード」を10月25日(土)、26日(日)に開催します。

みんなで仮装して、ソラマチひろばからスカイアリーナまでタウン内を練り歩き、ゴールのスカイアリーナでは限定コスチュームの東京スカイツリー(R)公式キャラクターのソラカラちゃんと記念写真が撮影できます。また、小学生以下のお子さま限定でお菓子などの嬉しいプレゼントがもらえる「TRICK or TREAT フェア」や東京ソラマチ(R)と東京ミズマチ(R)を巡るスタンプラリーも開催します。

◆様々なハロウィンイベントを開催！

東京スカイツリーでは初点灯となる、ハロウィンシーズン限定の２種類の特別ライティングの点灯をはじめ、ホラー映画の世界を“見て・撮って・触って”楽しめる企画展『ホラーにふれる展 -映画美術の世界-』のほか、郵政博物館やコニカミノルタプラネタリウム天空、ちきゅうのにわでも様々なイベントを開催します。

1．今年も大好評のパレードを開催！ 東京スカイツリータウンのハロウィンイベント

(1) ハロウィンファミリーパレード

今年で11回目の開催となるハロウィンパレードは、みんなで仮装をしてソラマチひろばをスタートし、ハロウィン装飾で彩られた全長120メートルに店舗が並ぶソラマチ商店街やソラミ坂ひろばを練り歩き、スカイアリーナへ向かいます。

パレードの後は、東京スカイツリー公式キャラクター ソラカラちゃんと記念写真が撮影できます。

開催日 2025年10月25日(土)、26日(日)

時 間 10:30開始、14:30開始

コース ソラマチひろば～ソラマチ商店街～ソラミ坂ひろば～スカイアリーナ

料 金 無料

参加方法 仮装のうえ、開始時間までに東京スカイツリータウン1階 ソラマチひろばに集合

※雨天・荒天の場合は内容の変更または中止となる場合があります。

※状況により開始時間を早めたり、参加人数を制限する場合があります。

△ハロウィンファミリーパレード(昨年の様子) (C)TOKYO-SKYTREETOWN (C)TOKYO-SKYTREE

(2) ハロウィン ボディペイント ファクトリー

かぼちゃやコウモリなど、ハロウィンにぴったりなワンポイントのボディペイントがお楽しみいただけるサービスをパレード開催日限定で実施します。

開催日 2025年10月25日(土)、26日(日)

時 間 10:00～16:00

場 所 東京スカイツリータウン4階 スカイアリーナ

料 金 500円(税込)

※天候等により内容が変更となる場合があります。

△ハロウィン ボディペイント ファクトリー (C)TOKYO-SKYTREETOWN

(3) TRICK or TREAT フェア

小学生以下のお子さま限定で、東京ソラマチと東京ミズマチの対象店舗のスタッフに、「トリック

オア トリート!」と声をかけると、お菓子をプレゼント!!

開催日 2025年10月25日(土)、26日(日)

時 間 各日10:00から配布

対象店舗 東京ソラマチHPをご確認ください。(10月1日(水)公開予定)

https://www.tokyo-solamachi.jp/

※特典内容や条件等は店舗によって異なります。

※各店舗につき、お一人様1回限りとなります。

※準備数がなくなり次第終了となります。

△ Trick or Treat フェア(昨年の様子) (C)TOKYO-SKYTREETOWN

(4) ハロウィンスタンプラリー

東京ソラマチと東京ミズマチを巡って3か所のスタンプを集めると、ゴール地点でスタンプ台紙と

引き換えにお菓子をプレゼントします。ペットも仮装して一緒にご参加いただけるイベントです。

開催日 2025年10月25日(土)、26日(日)

受付・引換時間 11:00～16:00

ポイント 東京スカイツリータウン1階 ハナミ坂ひろば、東京ミズマチ「Salon de BIOGANCE」(ウエストゾーンW06)横 特設会場、東京ミズマチ「ファミリーマート」(イーストゾーンE02)横

料 金 無料

参加方法 スタート地点(東京スカイツリータウン1階 ハナミ坂ひろば、または東京ミズマチ「Salon de BIOGANCE」横 特設会場)でスタンプ台紙を受け取り、各ポイントを巡ってスタンプを集めてください。

指定のゴール地点で3か所のスタンプを集めたスタンプ台紙のご提示でプレゼントのお菓子がもらえます。

※プレゼントの交換は、お一人様につき1回までとさせていただきます。なお、プレゼントが無くなり次第終了となります。

※予告なく内容の変更または中止する場合があります。予めご了承ください。

２．東京スカイツリーでも様々なハロウィンイベントを開催！

(1) ソラカラちゃんの期間限定グリーティング

東京スカイツリー公式キャラクターのソラカラちゃんが、ハロウィン限定のコスチュームで登場し、お客さまをお出迎えします。ぜひお楽しみください。

期 間 2025年10月1日(水)～31日(金)

時 間 東京スカイツリーHPをご覧ください。 https://www.tokyo-skytree.jp/

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア350、東京スカイツリー4階 入口フロア(18:00のみ)

※予告なく内容が変更、または中止となる場合があります。

△ハロウィン限定コスチュームのソラカラちゃん (C)TOKYO-SKYTREE

(2) ハロウィン限定フォトサービス販売

東京スカイツリー天望デッキ フロア350のフォトサービスでは、ハロウィン期間限定で天望

デッキの絶景と、可愛いおばけたちが合成された写真を撮ることができます。

期 間 2025年10月1日(水)～31日(金)

時 間 日没後

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア350 フォトサービス

料 金 1,500円(通常料金で利用可能）

※購入時におばけたちの合成を希望されない場合は、通常の写真に変更できます。

△ハロウィンシーズン限定フォトサービス（イメージ） (C)TOKYO-SKYTREE

(3) トリック オア トリート企画

ハロウィンデザインのバッグを持ったスタッフに、「トリック オア トリート」と声をかけると、ソラカラちゃんのハロウィンステッカーがもらえます！

期 間 2025年10月17日(金)～31日(金) ※ステッカーがなくなり次第終了となります。

場 所 東京スカイツリー館内

△ステッカーデザイン (C)TOKYO-SKYTREE

(4) 特別ライティング点灯

10月29日(水)～31日(金)の3日間限定で、今回初点灯となるハロウィンシーズン限定の2種類の特別ライティング「ムーンライト・ハロウィン」「スマイルパンプキン」を、約2分半毎に移り変わりで点灯します。

点灯日時 2025年10月29日(水)～31日(金)17:45～24:00

※事前の予告なく、点灯時間および内容を変更する場合があります。

△「ムーンライト・ハロウィン」 (C)TOKYO-SKYTREE

「ムーンライト・ハロウィン」

ミステリアスで幻想的な月夜をイメージしたライティング。

△「スマイルパンプキン」 (C)TOKYO-SKYTREE

「スマイルパンプキン」

ユニークな表情がぼんやりと光るジャック・オー・ランタンをイメージしたライティング。

(5) スタンプ設置＆塗り絵の配布

より多くのお子さまに楽しんでいただけるよう、期間限定絵柄のスタンプの設置と、塗り絵を配布します。

期 間 2025年10月1日(水)～31日(金)

場 所 ＜スタンプ＞東京スカイツリー天望デッキ フロア350、＜塗り絵＞東京スカイツリー5階 出口フロア

3．ホラー映画の世界を“見て・撮って・触って”楽しめるイベントを開催!

△スタンプ(イメージ) (C)TOKYO-SKYTREE△塗り絵(イメージ) (C)TOKYO-SKYTREE

『ホラーにふれる展 -映画美術の世界-』

“見て・撮って・触って”楽しめる!この秋、貴方をホラー映画の中に入ったような非日常体験をお届けします！

映画の世界で長い歴史を重ねてきた松竹が手掛けるホラーブランド「松竹お化け屋本舗」が、日本のホラー映画の美術にスポットをあて、スクリーン越しでは分からないさまざまな仕掛けや工夫が施された映画美術の世界を体験できる企画展をプロデュース。

普段直接触れることのない映画美術を活かしたホラー作品の数々を、見て、撮って、触って体験してください。

期 間 2025年10月11日(土)～11月9日(日)

時 間 11:00～21:00 ※最終入場は閉場30分前まで。※最終日の11月9日(日)は18:00終了。

場 所 東京ソラマチ5階 スペース634

料 金 大人2,400円(前売2,200円)、高校生以下1,900円(前売1,700円) ※料金はいずれも税込。

主 催 ホラーにふれる展実行委員会

企画・制作 松竹お化け屋本舗

※料金やイベントの詳細は公式サイトをご確認下さい。

https://plan.shochiku.co.jp/horrornifureruten

4．「郵政博物館」のイベント

『ホラーにふれる展 -映画美術の世界-』

(1) 企画展『終末のワルキューレ』

アニメ『終末のワルキューレ』の制作資料やグッズが一堂に会します。今展特別描き下ろしイラストによるキャラクターの展示や、作品に登場するキャラクターのモデルとなった神々や歴史上の人物たちの姿が、古今東西の切手に描かれた図像で紹介されます。

期 間 2025年10月4日(土)～12月14日(日)

時 間 10:00～17:30(入館は17:00まで)

場 所 東京スカイツリータウン9階 郵政博物館 企画展示場

料 金 郵政博物館の入館料でご覧いただけます。

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス, 終末のワルキューレIII製作委員会

(2) 岡田ひとみのねんどでミニチュアクッキング！

ハロウィンの飾りとキャンディーを作ります。（事前予約制）

開催日 2025年10月12日(日)

時 間 11:30～／14:30～

申 込 郵政博物館ホームページからお申込み。

△ハロウィンの飾りとキャンディー

【郵政博物館 営業のご案内】

時 間 10:00～17:30 ※最終入館17:00

料 金 大人300円 小中高150円 ※未就学児、障がい者手帳をお持ちの方と介助の方は無料。

休館日 月曜日(祝日の場合は開館、翌火曜日が休館）※2025年10月の休館日 6日(月)、14日(火)、20日(月)、27日(月)

5．「コニカミノルタプラネタリウム天空」のハロウィンイベント

撮影ＯＫ!「ハロウィンウェルカムドーム」

プラネタリウム天空では今年も「ハロウィンウェルカムドーム」を上映!

本編上映前の待ち時間に、“秘密の森のハロウィンパーティー”をイメージしたウェルカム映像を上映します。

プラネタリウムの星空の下、ハロウィン気分を味わいませんか。

期 間 2025年9月26日(金)～10月31日(金)

場 所 東京スカイツリータウン7階 コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)

対象作品 「北海道ヒーリング ～おなじ星空の下で～」、「星結いの森-沖縄・国頭村の星空-」、「名探偵コナン 閃光の宇宙船(ペイロード)」、「詩のプラネタリウム」

※休館日は公式Webサイトをご確認ください。 https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/

※対象作品の鑑賞券をご購入後、プラネタリウムドームに入場してから作品が上映されるまでの間、ウェルカム映像」が鑑賞できます。

6．「ちきゅうのにわ」のハロウィンイベント

撮影ＯＫ!「ハロウィンウェルカムドーム」

プレイグラウンド「ちきゅうのにわ」では、キッズガーデンにてハロウィンにぴったりな工作ができるワークショップやイベントを開催します。

場 所 東京ソラマチ イーストヤード5階 ちきゅうのにわ キッズガーデン

対 象 12歳までのお子さま

１. 魔女からキャンディを手に入れよう！

魔女が大切な合言葉をキャンディにして持って帰っちゃった!

ちきゅうのにわの中に隠れている魔女を探して、合言葉のキャンディを手に入れよう!

期 間 2025年10月14日(火)～10月22日(水) ※10月19日(日)は開催しません。

時 間 １.11:30～12:00、２.13:30～14:00、３.15:30～16:00

２. ハッピーハロウィン♪おかしをつろう！

どんなお菓子が釣れるかな？紙コップで可愛いお菓子入れを作って、釣ったお菓子を持って帰ろう!

期 間 2025年10月23日(木)～10月31日(金) ※10月25日(土)、26日(日)は開催しません。

時 間 １.11:30～12:00、２.13:30～14:00、３.15:30～16:00

料 金 無料 ※別途入場料がかかります。

△ハッピーハロウィン♪おかしをつろう！」の可愛いお菓子入れ(イメージ)△「ハッピーハロウィン♪おかしをつろう！」のお菓子釣りの様子(イメージ)

＜―般の方のお問い合わせ＞

東京ソラマチコールセンター TEL:0570-55-0102(10:00～18:00)

東京ソラマチホームページ http://www.tokyo-solamachi.jp/

東京スカイツリーコールセンター TEL:0570-55-0634(10:00～18:00)

東京スカイツリーホームページ https://www.tokyo-skytree.jp/