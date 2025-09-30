第8回「ご当地タニタごはんコンテストーヘルシー郷土料理でまちおこしー」 過去最多135チームから優秀賞などが決定

株式会社タニタ

株式会社タニタ（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：谷田千里）などが主催する「ご当地タニタごはんコンテスト―郷土料理でまちおこし―」で優秀賞を獲得し、全国大会へ出場(一般部門)するチームが決定しました。厳しい書類審査を経て選出された一般部門10チームと、今年から新設された高校生部門の８チームを紹介します。8回目の開催となる今回は、全国から過去最多の135チームが集まりました。

一般部門の全国大会は11月15日(土)に服部栄養専門学校（東京都）で開催します。全国大会では、服部栄養専門学校に所属するプロの料理人たちが献立を実際に作り上げ、審査員が献立の味や完成度、郷土料理への理解やアレンジポイントなどを鑑み、グランプリ1チームと準グランプリ2チームを決定します。グランプリには賞金50万円、準グランプリには賞金10万円を贈呈します。

また、高校生部門で書類選考を経て予選を通過した8チームは、SNSよる一般投票で高校生グランプリ１チーム、高校生準グランプリ２チームを選出します。高校生グランプリは5万円分、高校生準グランプリには3万円分のAmazonギフトカードを贈呈します。

■ピックアップチーム

富山県富山市 富富富（ふふふ）の２人 「食べてみら～れ富山」

地元富山へUターンした娘と、料理アレンジが得意な母親との親子コンビがコンテストに参加。上京して気づいたふるさとの味の温かさを継承するべく、里芋やみょうがなどの特産品をふんだんに使用した献立に仕上げました。

香川県高松市 らく楽国分寺labo 「いっぺん食べてんまい定食～さぬき伊吹の春～」

保育士と栄養士の両視点から、日々給食作りやクッキング活動に取り組む保育園の同僚チームが郷土料理の継承に挑戦。「いりこ飯」を近年ブームのだし茶漬けにリクリエイトし、忙しい現代人でもサラサラと食べられるようにしました。

鹿児島県薩摩川内市 薩摩のおうちごはん 「うんまか薩摩御前」

管理栄養士を目指す鹿児島純心大学の学生が、鹿児島の郷土料理を家庭でも手軽に作れる工夫をアレンジレシピに盛り込みました。「お茶ごはん」はお茶の出し殻をごはんに混ぜ込むため、フードロス削減にも繋がります。

■一般部門：優秀賞獲得＆全国大会出場チームのご紹介

北海道・東北ブロック

山形県山形市 【やまがた娘 】

【献立名】

食で旅する山形ごはん ～四季まんぷく定食～

【アレンジ料理名】

煮っぽんいちの『芋煮カツ』

心もポカポカ温まる『納っとん汁』

～山形の夏風香る～だしたっぷり生春巻き

【応募動機・コンセプト等】

日々子どもたちに給食を届ける栄養士チームが、郷土料理の魅力を次世代に伝えたいという想いから挑戦。山形県を代表する郷土料理である芋煮の塩分量を減らしたり、作り手が減少している納豆汁を豚汁と掛け合わせたりすることで、より健康的なレシピに仕上げました。

関東・甲信越ブロック

埼玉県日高市 【娘母りん(こぼりん)】

【献立名】

埼玉県の特産品と郷土料理の彩り献立

【アレンジ料理名】

具だくさん煮ぼうとう

つくねいがまんじゅう 香る抹茶塩添え彩ブランド白和え

【応募動機・コンセプト等】

実は日本有数の小麦の産地である埼玉県から、親子孫の三世代で参加。小麦が使われている煮ぼうとうやいがまんじゅうの糖質を抑えるため、いがまんじゅうのあんこをつくねに置き換えるなど工夫を凝らしました。

山梨県南アルプス市 【伊藤有希さんチーム】

【献立名】

甲斐の国から～海を求めて三千里～

【アレンジ料理名】

海と山のコラボリゾット

煮貝のポテトコロッケ

ほうとうサラダ～甘酒ドレッシング～

恥ずかしがりの枯露柿さん

【応募動機・コンセプト等】

昨年も全国大会に出場したチームがリベンジのため参戦。山梨県は海なし県ですが、武田信玄が陣中食としていたとされる「アワビの煮貝」をリゾットやコロッケの具材として使用し、うまみを生かした栄養満点のレシピを考案しました。

近畿・北陸・中部ブロック

兵庫県芦屋市 【strong ally (強い味方)】

【献立名】

兵庫 うまいもん

【アレンジ料理名】

姫路おでん

丹波黒豆ごはんと焼き海苔のお吸い物

あっさり やたら漬

【応募動機・コンセプト等】

長年給食を提供してきた同僚三人組が、地元の恵みを最大限に活かした「うまいもん」を通じて多くの人の健康を支え、地域の文化を深めていくことを目指して参加。郷土料理の「姫路おでん」や「やたら漬」を減塩するために、調理方法や食材を工夫しました

富山県富山市 【富富富（ふふふ）の２人】

【献立名】

食べてみら～れ富山

【アレンジ料理名】

伝えたい みょうが寿司

黒部名水ポークと里芋のアップルマスタードソース

カブと美肌麹のさっぱり和え

【応募動機・コンセプト等】

地元富山県にUターンした娘さんとアレンジ料理の得意なお母さんの仲良し親子が、身も心も元気になれる料理を目指してコンテストに挑戦。富山県が推進する「寿司といえば、富山」のプロジェクトを踏まえてみょうが寿司をアレンジするなど、様々なアプローチでふるさとの味の継承を図ります。

滋賀県米原市 【杉江治子さんチーム】

【献立名】

継承したい近江の味2

【アレンジ料理名】

山椒香るさばパスタ

近江牛のサラダ麹ドレッシング添え

かぶの豆乳ポタージュ

柿プリン

【応募動機・コンセプト等】

前回大会で準グランプリを受賞した杉江治子さんチームがグランプリを目指して今回も参戦。郷土料理を若い世代に受け継ぐため、健康的なレシピにアレンジするだけでなく作り易さにも配慮しました。

中部・四国ブロック

香川県高松市 【らく楽国分寺labo】

【献立名】

いっぺん食べてんまい定食～さぬき伊吹の春～

【アレンジ料理名】

いりこ香るさぬきだし茶漬け

けんちゃんの卵焼き

レタスもみ

【応募動機・コンセプト等】

普段から保育士・栄養士の両視点で給食の献立作りやクッキング活動に取り組む、保育園の同僚チーム。給食に地産地消を取り入れ、子どもたちに香川の味を知ってもらいたいと思い、アレンジレシピを考案しました。

愛媛県松山市 【クックラボ】

【献立名】

愛媛の恵み”まるごと一膳”

【アレンジ料理名】

まつやま彩り包み寿司

瀬戸内ちゃんぽん風ふくめん

美生柑（みしょうかん）とキウイの寒天寄せ

【応募動機・コンセプト等】

日々入院患者さんの健康を支え、療養生活に彩りを添えるべく活動する病院の食支援チームがコンテストに参加。愛媛を3つに分けた「南予」「中予」「東予」の各地の食材を使用して郷土料理をアレンジし、「愛媛ならでは」の味わいを楽しめる献立を完成させました。

九州・沖縄ブロック

鹿児島県薩摩川内市 【たもいやんせ！】

【献立名】

涼味！ 地元めしで暑い夏を乗り越える！

【アレンジ料理名】

奄美の鶏飯風 つけそば

あおさ香るがね

うま味たっぷりにがごい和え

茶いっぺ！しろくまシャーベット

【応募動機・コンセプト等】

大学入学以来、毎年コンテストに挑戦し、地域の郷土料理に深い関心を抱くようになったという鹿児島純心大学チーム。郷土料理の継承に役立ちつつ、夏の暑さを乗り切ることもできるレシピを考案しました。

鹿児島県薩摩川内市 【薩摩のおうちごはん】

【献立名】

うんまか薩摩御前

【アレンジ料理名】

お茶ごはん

お家でコロッとさつま揚げ

彩野菜の豚みそ田楽

オクラスターのおすまし

【応募動機・コンセプト等】

管理栄養士を目指す鹿児島純心大学の学生と、管理栄養士の資格を持つ先生がタッグを組んで郷土料理の継承に挑戦。変化していく時代に合わせて使用する素材や調理法をアップデートすることで、郷土料理を家庭で手軽に作れるように工夫しました。

■高校生部門：予選通過チームのご紹介

新潟県立長岡市 長岡農業高等学校 【おこわ】

【アレンジ料理名】

醤油おこわのロール寿司

鮭と彩り野菜のホイル焼き ～味噌ヨーグルトソース～枝豆とひじきの信田煮

【応募動機・コンセプト等】

米づくりの実習を通して実感した食べ物への感謝を胸に、斬新な発想で郷土料理をリクリエイト。米どころである長岡市の「醬油おこわ」を華やかなロール寿司にするなど「懐かしいけれど新しい」レシピを目指しました。

埼玉県さいたま市 大宮国際中等教育学校 【Umai】

【アレンジ料理名】

具だくさん冷製おっきりこみ

煮干しとナッツのねぎぬた

さいたまかぼすゼリー

【応募動機・コンセプト等】

コンテストのコンセプトである郷土料理の継承に共感し、「郷土料理を受け継ぐ一員になりたい」と思い応募を決意。冬に食べられがちな「おっきりこみ」を夏でも手軽に食べられるよう、食材や調理法を工夫しました。

岐阜県立本巣郡北方町 岐阜農林高等学校 【チームパルテ】

【アレンジ料理名】

彩り飛騨野菜と豆腐の減塩朴葉味噌焼き

【応募動機・コンセプト等】

バスケで培った絆と、身体づくりのために食べるものを考えるスキルを武器に幼馴染二人組がコンテストに挑戦。塩分が多い「朴葉味噌」を、味噌の量を減らしてトマトピューレを加えることで自然な酸味と深みを出し、満足感と減塩を両立させました。

愛知県名古屋市 瑞陵高等学校 【愛知大好きっこ】

【アレンジ料理名】

ひつまぶし風野菜たっぷりイワシはんぺんかば焼き丼

ほうれん草の梅肉和え

【応募動機・コンセプト等】

減塩食への興味やタニタ食堂のレシピ本が身近にあったことから応募を決意。食で愛知県や日本全国を盛り上げるべく、食物科での学習で培った知識を生かしたヘルシー郷土料理を提案します。

兵庫県伊丹市 伊丹北高等学校 【ミラクル】

【アレンジ料理名】

夢のかつめしフラワーガーデン

【応募動機・コンセプト等】フードデザインの授業を通じて郷土料理に興味を持ち、試行錯誤を繰り返しながらアレンジレシピを考案。兵庫県加古川市周辺で親しまれる郷土料理「かつめし」を健康的にアレンジした鮮やかな一皿です。

香川県高松市 高松南高等学校 【ユナリサ】

【アレンジ料理名】

野菜たっぷり！さわさわカレーうどん

さっぱりレモンとレタスのちしゃもみサラダ

【応募動機・コンセプト等】

学校独自の科目「さぬきの生活伝承」で郷土料理を学び、その魅力を後世に伝承したいという想いからコンテストに参加。腸内環境を整える作用があり「おなかの砂おろし」とも呼ばれる特産品のこんにゃくと、県内でも知名度が高くない郷土料理の「さわさわ」を、若者や子どもでも親しみやすいカレーうどんに作り変えました。

山口県宇部市 宇部西高等学校 【宇部西子（うべにしこ）】

【アレンジ料理名】

カレイで作る魚魚ごぼう

大根とかまぼこの炊き込みご飯

夏みかんドレッシングのサラダ

【応募動機・コンセプト等】

授業を通して何度も調理実習を共にしてきた仲良しチームが、子供たちでも食べやすい食材を使った郷土料理を作ろうと決意してアレンジレシピを編み出しました。山口県民のソウルフード「チキンチキンごぼう」をカレイを使った柔らかな「魚魚ごぼう」にすることで、食べやすさを工夫しました。

宮崎県小林市 小林秀峰高等学校 【小林っ子】

【アレンジ料理名】

みそころころコロッケサンド

ざぶ乳シチュー

宮崎ピクルス

【応募動機・コンセプト等】

地域のレストランや道の駅での商品化を目指して農業科の食品専攻生がアレンジ郷土料理を考案。給食で食べた「味噌ころばかし」や「ざぶ汁」を幅広い世代に親しまれるようなレシピにアレンジしました。

■企画意図 ─郷土料理の新たな魅力や可能性を創造し、次世代へと受け継ぐ

本コンテストは、日本全国に点在する郷土料理を「タニタが考える健康的な食事の目安」に基づき現代風にアレンジし競い合う企画です。

日本の食文化の原点ともいうべき郷土料理ですが、日本人の食生活の西欧化や少子高齢化による地域社会とのかかわりの希薄化などに伴い、その継承が課題となっています。2018年度にスタートした本コンテストは、健康的な食生活といった視点でレシピを再構築。郷土料理の新たな魅力や可能性を創造し、次代に継承していくことを狙いとしています。

運営は実行委員会形式で、メンバーは株式会社タニタ、株式会社イズム、OfficeG-Revo株式会社、学校法人服部学園・服部栄養専門学校、共同ピーアール株式会社。