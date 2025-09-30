アステナホールディングス株式会社

この度、イワキ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長：門倉 稔、以下「イワキ」）は、2025年12月1日付で、大正製薬株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：上原 茂）より、指定医薬部外品「ヴイックス ヴェポラッブ」の製造販売承認を承継することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

この承継に伴い、「ヴイックス ヴェポラッブ」の製造販売業務はイワキが引き継ぎ、今後も引き続き高品質な製品を提供し、皆様の健康維持に貢献してまいります。

なお、販売・流通業務（販売総代理店）はマルマンH&B株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：溝田 勝彦）が担当いたします。

承継後の出荷開始は2026年4月頃を予定しております。

この期間中は一部ご不便をおかけする可能性がございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

最後に、「ヴイックス ヴェポラッブ」をご愛用いただいている皆様に心より感謝申し上げるとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

―ヴイックス ヴェポラッブの特徴―

- ぬるかぜ薬ヴイックス ヴェポラッブは、胸・のど・背中にぬることで、鼻づまり、くしゃみなど、かぜに伴う諸症状を緩和します。- 生後6ヶ月のお子さまからご使用いただけます。

【商 品 名】ヴイックス ヴェポラッブ（指定医薬部外品）

【容 量】50g / 100g

【希望小売価格】1,320円（50g）/ 2,508円（100g） ※消費税込み

【効能・効果】鼻づまり、くしゃみ等のかぜに伴う諸症状の緩和

【用法・用量】1日3回、胸・のど・背中に指先や手のひらで塗布

【成分・分量】成分・分量（100g中）：

dl-カンフル 5.26g

テレビン油 4.68g

l-メントール 2.82g

ユーカリ油 1.33g

ニクズク油 0.69g

杉葉油 0.44g

添加物：チモール、ワセリン

【製造発売元】

イワキ株式会社

会社名：イワキ株式会社

所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

代表者：代表取締役会長 門倉 稔

設 立：2020年（令和2年）7月21日

U R L ：https://www.iwaki-kk.co.jp/

事業内容：化粧品・食品原料の販売、医療機器の製造販売、体外診断用医薬品の製造販売等

【お客様からのお問い合わせ先】

イワキ株式会社 お客様相談室

電話：0120-305-633（フリーダイヤル）

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

【取扱いに関するお問い合わせ先】（販売総代理店）

マルマンH&B株式会社

会 社 名 ：マルマンH&B株式会社

所 在 地 ：東京都千代田区神田司町二丁目2番地12

代 表 者 ：代表取締役社長 溝田 勝彦

創 業 ：1948年（昭和23年）5月

設 立 ：2018年（平成30年）7月

U R L：https://maruman.co.jp/

事業内容：健康食品・パイポ・生活雑貨・化粧品の製造販売