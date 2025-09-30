株式会社ソシオネクスト、『Sustainability Report 2025』を公開

株式会社ソシオネクスト

株式会社ソシオネクスト(本社：神奈川県横浜市港北区新横浜、代表取締役会長兼CEO：肥塚 雅博、以下「当社グループ」)は、「Sustainability Report 2025」を当社のコーポレートサイトに公開しました。

報告対象期間 ：2024年4月1日から2025年3月31日

当社コーポレートサイト：https://www.socionext.com/jp/sustainability/

当社グループは、「Together with our global partners, we bring innovation to everyone everywhere.」をミッションとして掲げています。

私たちは、差別化のために独自のSoCを求めるお客様と、IP、EDAツール、ソフトウェアからプロセス、アセンブリ、テストに至る最新の技術を提供する半導体のエコシステムとを繋ぎ、SoCパートナーとして、ともにイノベーションを実現することを存在価値としており、お客様、更にはその先にいる世界中の人々に新しい価値を提供し、豊かな社会の実現に貢献していきたいと考えています。このミッションの下、グローバルなパートナーとともに、高品質かつ低消費電力に代表されるサステナブルな製品・ソリューションを提供してまいります。

また、重視する価値観(バリュー)として、「お客様・パートナー・社会との共生により持続可能な未来を創る」を掲げています。

これは事業活動への取り組みを通じてSDGsへの貢献を果たしていくという意志を表しています。技術的な革新性・先進性を追求するだけでなく、サプライチェーン全体での気候変動を中心とする環境問題や人権問題への対応、人材育成や人材の多様化への対応といった社会的課題への対応や、情報セキュリティへの厳格な対応、品質・サービス向上に真摯に取り組み、グローバル企業としての社会的責任を果たしていくことが私たちの責務であると考えます。

当社グループは、お客様・パートナー・社員・地域社会・株主などすべてのステークホルダーとともに、企業価値の向上および持続可能で豊かな社会の実現に向け貢献してまいります。

