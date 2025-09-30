パナソニックグループ

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社グループのパナソニック エレベーター株式会社（代表取締役社長：鮫島 隆博、本社：大阪府門真市、以下、当社）は2025年11月19日より、業界最大（※1）のルーム内空間を確保し、大型の介助式車椅子にも対応した小規模建築物用エレベーター「ウェルグランロングUi(TM)」とコンパクトタイプの「ウェルグランUi(TM)」の受注を開始します。

■背景

昨今、日本の人口に占める65歳以上の割合は増加を続け、2025年には30％、2030年には31％と予測（※2）されています。一方で、福祉施設の傾向として、4階建て以上の棟数の推移は、2019年と2024年を比較すると、割合が約1％アップ（※3）しています。車椅子利用者や高齢者が多く利用される福祉施設の高層化により、垂直移動手段のニーズならびに小型エレベーターの設置需要はますます高まっています。

また、国土交通省は、従来の小型エレベーターの床面積では利用することができない車椅子等があることを考慮して、2024年1月に床面積規定を最大1.1平方メートルから1.3平方メートルへ告示を改正（※4）しました。当社はこれを受け、床面積1.3平方メートルに対応した「ウェルグランロングUi(TM)」とコンパクトな納まりを重視した「ウェルグランUi(TM)」を発売します。

当社グループは『くらしの「ずっと」をつくる。“Green Housing”』を事業スローガンに、変化する価値観や社会課題に向き合い、持続性のある豊かな社会をつくっていきます。

＜特長＞

1. 業界最大のルーム内空間（※1）（天井高さ2,100 mm、ルーム内奥行き1,450 mm）を実現

2. スピードアップ（※5）と積載量アップによりエレベーター性能をグレードアップ

3. 小規模建築物用エレベーターに求められる仕様・機能・色柄バリエーションを搭載

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6425_1_8bbfe1edd85d4f830ba49035c365f861.jpg?v=202510010355 ]

※1 小規模建築物用エレベーター業界において。2025年9月時点当社調べ。

※2 出典：「令和6年版高齢社会白書」（内閣府）高齢化の現状と将来像｜令和6年版高齢社会白書（全体版）- 内閣府

※3 出典：建築着工統計調査（国土交通省）から当社にて算定。

※4 出典：改正経緯について（国土交通省 住宅局）【国住指第327号】用途が特殊なエレベーター及び当該エレベーターのかごの積載荷重を定める件及びエレベーターの制御器の構造方法を定める件の一部を改正する告示等の施行について（技術的助言）（国土交通省 住宅局）

※5 無積載時に限ります。

※6 踏込み部分を含む寸法です。

※7 昇降行程とは、エレベーターが走行する「最下階の床面～最上階の床面まで」の高さです。

※8 メーカー希望小売価格は、エレベーター本体（標準装備）と参考据付費の税込価格を足した額です。消費税率を10％として算出。「メーカー希望小売価格」以外に、「諸官公署等手続費・対応費」が別途必要です。建物側工事費、オプション装備品、遠隔地費用は含まれません。その他、メンテナンス契約料金が継続的に必要です。

【お問い合わせ先】

パナソニック エレベーター株式会社 戦略企画部 事業企画グループ

電話：06-6908-4818（代表 受付 9:00～17:30）

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]業界最大のルーム内空間 小規模建築物用エレベーター

ウェルグランシリーズを発売（2025年9月30日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn250930-2