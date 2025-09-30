ケネディクス株式会社

国内最大級の不動産アセットマネジメント会社である、ケネディクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長COO：寺本 光、以下「ケネディクス」）は、ケネディクスグループが運用する不動産のうち、「KDX不動産投資法人」及び「ケネディクス・プライベート投資法人」が保有する全物件※1に対する、再生可能エネルギー由来の電力（以下「再エネ電力」）※2の供給（年間使用電力量165GWh相当※3）に関して、ケネディクス・グリーンエナジー株式会社（以下「KGE」）との契約締結が完了したことをお知らせします。

1. 本取組みの概要

ケネディクスグループは、「持続可能な環境への貢献」を掲げ、再エネ電力を活用した脱炭素社会の実現に向けて積極的に取組んでいます。本取組みは、グループ全体の脱炭素化を加速させる施策の一環として、KDX不動産投資法人及びケネディクス・プライベート投資法人が保有する物件で使用する電力を再エネ電力に切り替えることで、環境負荷の低減と企業の価値の向上を両立させるものです。

2. 背景

ケネディクスは、運用物件の再エネ化の取組みを本格的に進めるために、2023年にKGEを設立しました。KGEは再エネ発電事業者と長期相対契約することで、長期安定的な再エネ電力の調達を実現しています。当該再エネ電力により、まずは2025年度までにKDX不動産投資法人及びケネディクス・プライベート投資法人が保有する物件の100％再エネ化を目標としていましたが、今般当該目標を達成しました。

3. 今後の展望

今後も、サステナブルな社会の実現とSDGsへの貢献を目指し、持続可能な企業への成長を図ってまいります。また、テナントや地域コミュニティの安全・安心、健康と快適性、多様性の確保などに努めながら、多様な社会の実現に貢献してまいります。

※1 KDX不動産投資法人及びケネディクス・プライベート投資法人が電力の管理権原を持たない一棟貸・区分所有・共有等の物件、並びに運用会社から指示を受けた物件を除く

※2 非化石証書等の利用による実質的に再生可能エネルギー由来とみなせる電力を含む

※3 KGEによる再エネ化目標の対象となる物件の想定年間使用電力量（2024年度実績に基づく）

【参考】KGEによる取次先物件

https://kenedix-ge.com/achievement/

【参考】再生可能エネルギーPPA事業に関するこれまでのプレスリリース発表

ケネディクス・グリーンエナジー、グループREITへ再エネ由来の電力プランの提供を開始

～再エネPPA事業への参画により、グループREITの100%再エネ化をサポート～（2023年7月28日）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4321/announcement/90964/00.pdf

ケネディクス、再エネPPA事業に特化した子会社「ケネディクス・グリーンエナジー株式会社」を設立

～再エネ PPA 事業への参画により、グループ REIT の 100%再エネ化をサポート～ （2023年6月13日）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4321/announcement/89820/00.pdf

「ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座 8」に再エネ電力を導入

～小売電気事業への参画により、グループREITの100%再エネ電力化をサポート～（2022年12月1日）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4321/announcement/84225/00.pdf