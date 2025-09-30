日鉄ソリューションズ株式会社と資本業務提携 -データ基盤・BI領域、およびAIなどの次世代技術領域で両社の技術・事業基盤を相互補完

株式会社デリバリーコンサルティング

データリテラシーの向上を通じてデータドリブンカンパニーへの変革を支援する株式会社デリバリーコンサルティング（本社：東京都港区、取締役CEO：内藤 秀治郎）は、日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 玉置 和彦）と資本業務提携を締結しました。両社はデータ活用とDX領域で技術と事業基盤を補完し合い、顧客開拓や新しいソリューション提供によりビジネス拡大を目指します。

■ 業務提携の背景

近年、生成AIをはじめとしたテクノロジーの急速な進展により、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。中でも、DX領域、特に企業におけるデータ活用は、企業の競争力を左右する中核領域として近年ますます重要性を増しています。企業は、企画構想から開発、運用保守に至るまでを一貫して担える高度なリソースやテクノロジーの進化にスピーディ、かつ柔軟に適応する技術力を備え、継続的な価値創出を実現することが求められています。

そして、これらを支援するITコンサルティング業界においては、単なるシステム導入支援にとどまらず「導入後の定着」や「業務への実装」までを見据えた総合的な支援体制の整備が重要となっています。

このような市場環境の中、両社の技術的強みや知見を活かしあう形で連携することで、より広範囲、高付加価値なソリューション提供体制を構築し、顧客企業の変革支援を加速することを目的に、資本業務提携を締結する運びとなりました。今後、データ利活用を担う人材の育成と高度化や、技術協業、共同ソリューションの開発を通して、一貫したデリバリー体制の強化・拡充、および新たな付加価値の創造に向けて貢献してまいります。

■ 業務提携の概要

本提携は、両社が持つ技術力、顧客接点、業務理解力を掛け合わせ、以下の3領域において協業体制を構築・推進するものです。

■ 今後の展望

- データ基盤・BI領域における共同提案・案件推進SnowflakeやTableau等の技術を活用し、新規提案活動および既存案件における協業体制を構築。顧客企業のデータドリブン経営の実現を支援します。- 高付加価値な新規サービスの共同開発顧客の業種・業務課題に即した新規ソリューションを両社で共同企画・開発。実装力と業務知見を融合し、差別化されたサービス提供を目指します。- AIエージェントをはじめとした次世代技術領域での技術協業生成AI、LLM、業務自動化技術等に関する技術研究・実装検証を共同で推進。将来の市場ニーズに応える革新的な技術活用を見据えた取り組みを行います。

今後、両社は本提携を通じて顧客企業への提供価値を高めるだけでなく、中長期的な視点に立った持続的なパートナーシップの構築を目指してまいります。以下のような側面での当社事業の領域、および規模の拡大と創出価値の拡大を図ってまいります。

■代表者コメント

- 両社の連携を通じた提案機会の創出と顧客基盤のさらなる拡充- データ基盤構築やBI導入支援などの受注機会の増加による事業成長の加速- 新たなサービスの開発、市場投入においてスピードと効率性の向上

日鉄ソリューションズ株式会社

執行役員 デジタルソリューション＆コンサルティング本部長 法兼 尚志

当社はこれまで長年に渡り、AI・BI・データ基盤領域においてコンサルティング～開発～運用保守の専門チームを擁し、お客様のデータ利活用を支援してまいりました。近年、データドリブンな意思決定の重要性が一段と高まる中、データ基盤・BIをはじめとするデータエンジニアリング領域の強みと実績を持つデリバリーコンサルティング社との協業を通じて、お客様のビジネス課題解決に向けたデータ活用の取り組みを、より一層強力にご支援してまいります。



株式会社デリバリーコンサルティング

取締役CEO 内藤 秀治郎

この度、日鉄ソリューションズ株式会社との資本業務提携を締結することができ、両社の技術力と知見を融合させることで、データ活用とDX領域における新たな価値を創造し、顧客企業の変革を支援することができると確信しています。特に、生成AIや次世代技術の活用により、企業の競争力を一層強化し、持続的な成長を実現するための基盤を提供してまいります。今後も、両社の協力を通じて、顧客企業のビジネス課題解決に向けた取り組みを強力に支援してまいります。

■会社情報

会社名：日鉄ソリューションズ株式会社（https://www.nssol.nipponsteel.com/）

事業内容：経営及びシステムに関するコンサルテーション

情報システムに関する企画・設計・開発・、構築・運用・保守及び管理

情報システムに関するソフトウェア及びハードウェアの開発・製造並びに販売及び賃貸

ITを用いたアウトソーシングサービスその他各種サービス

本社：〒105-6417 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー

代表者：代表取締役社長 玉置 和彦



会社名：株式会社デリバリーコンサルティング（https://www.deliv.co.jp/）

事業内容：DX推進に向けたテクノロジーコンサルティングおよびシステム開発支援

データリテラシーエンジニアリングを基盤としたデータ活用支援

情報システムに関するソフトウェアの企画・設計・開発および関連サービスの提供

ITを活用した各種アウトソーシングサービスの提供

本社：〒107-6223 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー23階

代表者：取締役CEO 内藤 秀治郎