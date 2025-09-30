¡Ö¤Á¤Ð¥°¥íー¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¡×Âè°ì¹æ½Ð»ñ°Æ·ï¤òÄÌ¤¸¤Æ»º³ØÏ¢·È¤ò²ÃÂ®¡ª
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÀéÍÕÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹ ²£¼ê ¹¬ÂÀÏº¡¢°Ê²¼ÀéÍÕÂç³Ø¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕ¶ä¹Ô¡ÊÆ¬¼è ÊÆËÜ ÅØ¡¢°Ê²¼ÀéÍÕ¶ä¹Ô¡Ë¤¬LP¢¨½Ð»ñ¤·¤¿¡Ö¤Á¤Ð¥°¥íー¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢Åê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡ÊÎ¬¾Î¡§¤Á¤Ð¥°¥íー¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¡¢¡ØGP¢¨¡Ö¤Á¤Ð¤®¤ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¾ËÜ ·¼´õ¡Ë¡Ù¤Ï¥ê¥Ðー¥Õ¥£ー¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂþÌî ¹ÌÂÀÏº¡Ë¤Ø½Ð»ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤ÏËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë½é¤á¤Æ¤Î½Ð»ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨LP¡ÊLimited Partnership)¡¢ GP¡ÊGeneral Partner¡Ë
¡¡ËÜ³Ø¤ÈÀéÍÕ¶ä¹Ô¡¢¤Á¤Ð¤®¤ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ËºÇÀèÃ¼°åÎÅ¤òÆÏ¤±¤ëÆ±¼Ò¤ÎÄ©Àï¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£¸å¤â¡¢¹ñÎ©Âç³Ø¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢ËÜ³Ø¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢ÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢2005 Ç¯¤ËÀéÍÕÂç³Ø¤ÈÀéÍÕ¶ä¹Ô¤¬Äù·ë¤·¤¿¡¢Âç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー»Ù±ç¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2025Ç¯7·î1Æü¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÍÕÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñÎ©Âç³Ø¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼ç¤ÊÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¦ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¤Î¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿ÀéÍÕÂç³Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÇ¯4 ·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕÂç³Ø¥³¥Í¥¯¥È¡×¡ÊÀéÍÕÂç³Ø¤Î100¡ó½Ð»ñ»ö¶È²ñ¼Ò¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡Ê´ë¶È²È¡Ë°éÀ®¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀéÍÕÂç³Ø¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î³èÆ°¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ
¢£¥ê¥Ðー¥Õ¥£ー¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥ê¥Ðー¥Õ¥£ー¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÂç³Ø¸¦µæ¼¼¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ç¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢±ó³ÖÁàºî·¿¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅù¤Î³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡¢Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¤ª¤è¤ÓÅìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³Ø¡Ê¸½¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡ËÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡2023Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¡ÖÎÏ³Ð¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Ìô»ö¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¹ñÆâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï½Ð»ñ¤òµ¡²ñ¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤ÏÀéÍÕÂç³Ø¤ÈÈëÌ©ÊÝ»ý·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢»º³ØÏ¢·È¤ä¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë¼èÁÈ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/15177/table/1041_1_32d30b83909cb409cd9ba59aaa601543.jpg?v=202510010355 ]
