AI時代を生き抜く”あなたの武器”を見つける！「やさしいビジネススクール」×「SemiLattice」初コラボ対談開催！アーカイブ動画を無料公開中！

合同会社SemiLattice

2025年9月22日、「SemiLattice」は「やさしいビジネススクール」（通称やさび）さんと初のコラボ企画としてYouTubeライブを開催いたしました。SemiLattice CEOの鎌田薫が、やさしいビジネススクールの中川功一学長と「AI時代の学び方と活かし方」というテーマで約１時間対談いたしました。

この対談のアーカイブ動画をYouTubeにて無料公開中です。

下記リンクよりご覧いただけますので、

ご参加いただけなかった方、復習したい方など、ぜひご活用ください。

ライブ対談「AI時代の学び方と活かし方 」

中川功一学長（やさしいビジネススクール）× 鎌田薫（SemiLattice代表)

視聴URL https://youtube.com/live/Gws9zTVV2f4

＜YouTubeライブ概要＞

「やさしいビジネススクール」学長・中川功一氏 × 「SemiLattice」CEO・鎌田薫

AIが進化する現代において、私たちがどのように学び、働き、そして輝き続けるか？

大学レベルの経営学をやさしく解説するYouTubeチャンネルで6万人強のフォロワーを持つ「やさしいビジネススクール」学長・中川功一氏と、AIの進化をチャンスに変える「強み」と「ワクワク」のキャリア戦略を提唱するコミュニティ「SemiLattice」CEOの鎌田薫が下記３つのテーマについて対談いたしました。



Q1. AIが何でも答えてくれる。AIが賢いからもう勉強はしなくてもいい？

Q2. AIの方が優秀でAIに仕事を奪われ、私は用無しになるのでは？

Q3. AIとうまく付き合いながら、私自身も輝き続けるには結局どうしたらいいの？



AIを活用しなきゃと感じる方も多い昨今、

「まだうまくAIが活用できていない」

「AIで今後自分の生活がどうなるのか不安」

「そもそもAIって必要なの？」

など、いろいろな疑問や不安を抱いていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。

YouTube対談の様子

このライブでは、学びと人を活かす専門家である二人が、AI時代の「学び方と活かし方」をわかりやすい解説とともに徹底深掘り。AI時代に求められるスキルやマインドセット、そして何よりも「あなた自身の可能性」を最大限に引き出すヒントが満載です。新しいキャリアを模索している方、自己成長を願う方、そしてAIとの共存を考える全ての方にとって、未来を拓くヒントになれば幸いです。

【やさしいビジネススクールとは】

東京大学で経済学博士号を取得後、大阪大学大学院准教授などを経て独立された中川学長が「アカデミーの知を社会に届ける」という理念のもと設立したオンライン学習プラットフォームです。MBAレベルの経営学を、オンライン講座やライブ講義、コミュニティを通じて、誰もがわかりやすく学べる場を提供しています。

◆やさしいビジネススクール公式サイト

https://yasabi.co.jp/

◆中川学長プロフィール

https://yasabi.co.jp/teacher/nakagawa/

【合同会社SemiLattice（セミラティス）について】

「人と人の縁をつなぎ、世界中の日本人女性の強みとワクワクを発見し、挑戦の場をつくること」 をビジョンに掲げるグローバルコミュニティカンパニー。 世界中の日本人女性を対象に、自己実現・コミュニティ運営・キャリア支援・ビジネス収益化支援 などを行う。

・所在地：オンライン。世界中のメンバーが在籍

（日本、イギリス、フランス、ノルウェー、アメリカ、ハワイ、香港、 ジャカルタ他）

・CEO：鎌田薫

・主な活動：コミュニティ運営、イベント開催、オンラインキャリア支援、自己実現セミナー 等

・WEBサイト：https://semilatticeworld.com/about

・インスタグラム：＠semilattice_official(https://www.instagram.com/semilattice_official/)

・X（旧Twitter）：@semi_lattice(https://x.com/semi_lattice)

・ポッドキャスト：SemiLattice Radio(https://open.spotify.com/show/6mH7We6jbvsqDM5XWGwW6r?si=69a17bc040b248be)

【本件に関するお問い合わせ先】

合同会社SemiLattice

担当：鎌田薫（CEO）

メール：info@semilatticeworld.com

HP：https://semilatticeworld.com/

Instagram：@semilattice_official（通話可能）