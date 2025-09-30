日東工業花巻工場にオフグリッド外灯を設置

EMソリューションズ株式会社

EMソリューションズ株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：真野 貴明、代表取締役COO：菅原 悠）はこのたび、日東工業株式会社（本社：愛知県長久手市、取締役社長 黒野 透、以下 日東工業）の花巻工場に商用電源を必要としない「オフグリッド外灯」を設置しました。本製品は太陽光パネルとリユースEVバッテリーを備え、電源が確保しにくい場所でも設置が可能なうえ、脱炭素と災害対策、資源循環に貢献します。

■背景

近年、地域の脱炭素推進と災害への備えが重要な課題となっています。当社が提供するオフグリッド外灯は、商用電源に頼らず太陽光発電とリユースEVバッテリーを利用して動作するためCO2を排出せず、脱炭素を支援することができます。

また、災害による停電時にも点灯を継続できるため、企業と地域の安心・安全に貢献します。

■オフグリッド外灯の特徴

・完全オフグリッド: 商用電源が不要なため、電源工事が困難な場所や新たなインフラ整備が必要な場所にも設置が可能です。

・BCP対策機能: 太陽光パネルで発電した電気を内蔵バッテリーに蓄電し、災害などによる停電時でも照明を維持します。

さらに、内蔵バッテリーは着脱可能で、非常時にはポータブル電源としても使用できます。

・脱炭素・資源循環への貢献: EVから回収した使用済みバッテリーを再利用しており、資源循環に貢献します。また、CO2を排出しない太陽光発電を用いており、持続可能な社会の実現に貢献します。

・高い安全性と利便性: EV用途で100万台無事故の実績を誇る高品質なバッテリーを使用し、国内で設計・生産されいます。また、夜間自動点灯・日中太陽光充電機能も搭載しており、高い利便性を実現します。

■設置場所

日東工業株式会社 花巻工場（岩手県花巻市二枚橋第4地割3番地6）

■工事期間

2025年7月23日～8月6日

■今後の展望

本製品の普及を通じて、全国各地の脱炭素化と防災インフラの強化に貢献してまいります。今後は、公園や駐車場、避難経路など様々な場所への設置を推進し、より安全でサステナブルな社会の実現を目指します。

【EMソリューションズ株式会社】

EMソリューションズ株式会社は、日東工業、三社電機製作所、徳倉建設の３社による出資で設立された総合エンジニアリング企業です。再生可能エネルギーの導入に関するコンサルティングから設計、施工、保守までを一貫して提供し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献しています。

【会社概要】

会社名： EMソリューションズ株式会社

所在地： 東京都港区新橋5-35-10新橋アネックス

代表者： 代表取締役CEO 真野 貴明、代表取締役COO 菅原 悠

設 立： 2023年12月27日

資本金： 4000万円

U R L ： https://emsol.co.jp

事 業： 再エネ導入のコンサルティング・開発・施工・販売