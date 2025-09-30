おまかせ運用サービス 「ON COMPASS」、9周年記念「数字で振り返るON COMPASS」を公開！

マネックス・アセットマネジメント株式会社

マネックス・アセットマネジメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：足立哲、以下「マネックス・アセットマネジメント」）は、おまかせ資産運用「ON COMPASS（オンコンパス）」がサービス開始から9周年を迎えたことを記念し、9月30日（火）よりインフォグラフィックス「～数字で振り返るON COMPASS～」を公開しました。

ON COMPASSのこれまでの成長を振り返るインフォグラフィックス

9周年を記念して、おまかせ資産運用ON COMPASSのこれまでの成長を振り返るインフォグラフィックスをON COMPASSマガジンページにて公開いたしました。マガジンページでは、ON COMPASSの運用力に対する評価や運用資産残高の推移、お客さまの契約状況など、これまでの成長を振り返りON COMPASSの現在についてご紹介しております。

ON COMPASSがNISA制度の成長投資枠（年間投資枠240万円・生涯投資枠1,200万円）でご利用できます。NISA口座で運用を行った譲渡益は非課税となります。非課税保有期間が無期限となったため、人生100年時代を見据えた長期投資でNISAの メリットを享受できます。なお、ON COMPASSのNISA対応は提携金融機関により異なります。

*1:2017年8月末～2025年8月末の運用資産残高（小数点以下を四捨五入）。

*2:2025年8月末時点で1円以上運用残高がある契約の損益状況（小数点以下を四捨五入）。

*3:2025年8月末時点。平均運用金額は1契約あたりの平均運用金額（小数点以下第二位を四捨五入）。

*4:2025年8月末時点。「ためる」「そなえる」タイプの契約者のうち、毎月積立を設定している契約者の割合および平均積立額（小数点以下を四捨五入）。

*5:2025年8月末時点。投資一任契約の当初契約日と契約終了予定日の期間。

*6:2025年8月末時点（小数点以下を四捨五入）。

*7:2025年8月末時点の契約者の年代別割合（小数点以下第二位を四捨五入）。

*8:2025年8月末時点。2020年4月1日以降のコンサルティング内で行った質問「あなたの投資経験・知識を教えてください」に対する回答の割合（小数点以下第二位を四捨五入）。

*9:2025年8月末時点。2020年4月1日以降のコンサルティング内で行った質問「今回の投資では、どのような点を重視しますか？」に対する回答の割合（小数点以下第二位を四捨五入）。

*10:2025年8月末時点。「ためる」「そなえる」タイプの契約者の割合（小数点以下を四捨五入）。平均引出品額は「ためる」「そなえる」タイプの契約の引出金額の平均額（小数点以下を四捨五入）。

*11:2025年8月末時点。2024年3月26日以降の新規契約の当初投資でNISA口座を使用した件数の比率（小数点以下を四捨五入）。

※図はマネックス・アセットマネジメントにて作成。

※実績データは過去の事実を示すものであり将来の運用成果を保証するものではありません。

ON COMPASSの主な特長

1.運用は専門家におまかせ

初めに資産運用プランを立て、運用を開始します。運用はお客さまに代わりマネックス・アセットマネジメントが行うため、売買の手間や日々のメンテナンスは一切不要です。

2.リスク管理に徹した分散投資

高度な金融工学に基づいた独自の運用モデルによる資産配分でグローバル分散投資を行い、リスクをコントロールします。実質的な投資対象は、国内外のETF（上場投資信託）で約80ヵ国、約38,000銘柄*12に投資を行います。

*12: 2025年6月末時点。ETFを通じて実質的に投資されます。投資対象の見直し等により、投資対象国・地域は変化する場合があります。

3.あなただけのプランニングが簡単に

質問に答えるだけで、最適な運用戦略と無理のないプランで資産運用をはじめることができます。最低投資金額は1,000円からで、積立投資や引き出しながらの運用も可能です。

4. 低水準*13の手数料

手数料は運用資産残高に対して年率 0.9775％（税込）*14程度。最終投資対象のETFの経費0.07%程度（概算）を含んだ費用です。申込手数料や売買手数料、解約手数料などは一切不要。ライフプランに合わせて柔軟に変更が可能です。

*13:2025年6月末時点。主要オンライン型ファンドラップサービスと比較。各社発表資料よりマネックス・アセットマネジメント調べ。

*14:2025年８月末時点。手数料には、投資一任契約に係る報酬、組入れ投資信託の信託報酬、および投資するETF の経費を含み、監査費用、組入有価証券の売買委託手数料などは含みません。

ON COMPASSウェブサイト：https://on-compass.com/

リスクと手数料

https://on-compass.com/cost-risk

会社概要

会社名 ： マネックス・アセットマネジメント株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 足立 哲

設立 ： 2015年8月

所在地 ： 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階

資本金 ： 14億円

URL ： https://www.monex-am.co.jp/

事業内容：

・個人向け投資一任運用サービスの運営

・個人投資家向け公募投資信託の設定、運用

・機関投資家等向け私募投資信託の設定、運用

金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第２８８２号

加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 投資信託協会

本件に関するお問い合わせ先

マネックス・アセットマネジメント株式会社

セールス＆マーケティング部 浜田

電話 03-6441-3375