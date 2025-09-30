出資確約型事業共創プログラム『Spark-Edge』第１弾の採択企業を決定！

NTT西日本株式会社

NTT西日本株式会社（代表取締役社長：北村亮太、以下、NTT西日本）は、2025年4月21日に開始した出資確約型事業共創プログラム『Spark-Edge For Next Challengers(スパーク-エッジ フォー ネクスト チャレンジャーズ)』において、第１弾となるエンタメ領域の２つのテーマのうち、募集テーマ１.「声の可能性を広げるビジネス～声の権利を守るクロスリンガル合成音声～」において、株式会社こんにちハロー、Parakeet株式会社の2社を採択しました。

NTTファイナンス株式会社（代表取締役社長：伊藤 正三、以下、NTTファイナンス）は資金調達意向のあった株式会社こんにちハローに対して出資をいたしました。

1. 採択パートナー ※50音順

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32702/table/532_1_ade6d08cd782d3b8d9b535012fcdf30f.jpg?v=202510010326 ]

2. プログラム全体と今後のスケジュール

2025年4月21日に募集を開始し、書類選考を通過した複数社との面談選考を実施しました。その後約3ヵ月で採択、出資を完了しています。

2026年度の事業化をめざし、10月以降、NTT西日本と採択企業にてビジネスモデルや技術検証等を行います。

なお、募集テーマ２.「推し活IDビジネス～ファンダム・エンゲージメント～」についても、現在採択・出資に向けて各種審査を行っています。

■ 参考情報

- Spark-Edge For Next Challengers概要https://www.quintbridge.jp/program/detail/202504211300.html- 募集テーマ詳細https://www.quintbridge.jp/program/detail/202504211301.html- 2025年4月21日発表リリースhttps://www.ntt-west.co.jp/news/2504/250421a.html

＜本件に関する応募企業からのお問い合わせ先＞

NTT西日本株式会社 ミライ事業共創室 （洞桐・浮田）

MAIL：quintbridge@west.ntt.co.jp