607名に聞いた「基幹システム・ERPに関する最新調査」レポートを公開

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、従業員数1,000名以上の企業に勤めるビジネスパーソン607名を対象に実施した「基幹システム・ERPに関する調査」の結果をまとめたレポートを公開しました。

本調査は、基幹システムやERPの導入状況と課題を明らかにし、今後の投資判断に資する示唆を得ることを目的としています。特に、世間で話題となっている「2027年問題」を前に、企業がどう検討しているかの現状を浮き彫りにしました。

【調査レポート】基幹システム・ERPに関する調査結果 2025年度上期

https://service.is-c.jpn.panasonic.com/whitepaper/erp_report202509

企業経営の中枢を担う基幹システムやERPは、「業務効率化」「データ活用」「内部統制の強化」といった経営課題を解決するための重要なインフラとして注目されています。本ホワイトペーパーでは、基幹システム・ERPの導入状況や企業が直面している課題などについて、607名に行ったアンケート結果をご紹介します。

■主な調査内容（一部抜粋）

・基幹システムの状況と導入形態

・現在導入しているERP

・現在のERPの導入目的と満足度

・現在のERPにおける課題

・ERPリプレイス時に重視したいこと

・ERPリプレイス時に活用したい支援

・SAP ERP6.0保守終了後のリプレイス計画

・SAP ERP6.0保守終了後に検討している製品と理由

■パナソニック インフォメーションシステムズについて

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、製造業をはじめ幅広いお客さまに高付加価値のシステム・サービスをお届けするIT“サービス”企業です。

パナソニックグループのIT中核会社として、そのグローバルな事業展開を多様な業務システムで支援しています。また、その中で培った経験とノウハウを強みに、IT事業会社としてパナソニックグループ以外のお客さまに対してもトータルソリューションをご提供しています。

本プレスリリースに関連するERPパッケージのご紹介：https://service.is-c.jpn.panasonic.com/biz-integral

