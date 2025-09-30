【都ホテルズ＆リゾーツ】アプリ新規会員登録で500ポイントクーポンをプレゼント！
株式会社近鉄・都ホテルズ
都ホテルズ＆リゾーツでは、2025年10月1日（水）から10月31日（金）までの期間、「都プラス公式アプリ新規入会キャンペーン」を実施します。
「都プラス公式アプリ新規入会キャンペーン」では、期間中に都プラス公式アプリをダウンロード・新規会員登録していただいた方を対象に、500円分のポイントクーポンをプレゼントします。都ホテルズ＆リゾーツ各施設にて、クーポンをご提示いただくとその場で使える500ポイントを進呈します。
この機会にぜひご入会いただき、お得に、便利に都ホテルズ＆リゾーツをご利用ください。
■「都プラス公式アプリ新規入会キャンペーン」
【期 間】
2025年10月1日（水）～ 10月31日（金）
【内 容】
期間中に都プラス公式アプリをダウンロード＆新規会員登録いただいた方を対象に500円分のポイントクーポンをプレゼントします。都ホテルズ＆リゾーツ各施設にて、クーポンをご提示いただくと
その場で使える500ポイントを進呈します。
※500ポイントは2026年4月30日（木）まで有効の期間限定ポイントです。
※クーポンは2026年4月30日（木）まで期間中1回のみご利用いただけます。
※アプリからの新規会員登録のみ対象となります。カードやWEBページからの新規会員登録は
対象外です。
■都ホテルズ＆リゾーツ 会員プログラム「都プラス」について
都プラスは、都ホテルズ＆リゾーツの国内23ホテルおよび米国２ホテルで利用できる会員プログラムです。宿泊・レストラン・バーなどで100円（税抜）のご利用につき10ポイントの加算、1ポイント＝1円からお支払いに利用いただけます。 また、宿泊数や利用金額に応じたステータス制を導入しお客様一人ひとりに寄り添ったサービスをご提供します。宿泊予約やクーポン配信機能を備えた公式アプリのご登録でさらに便利でおトクにご利用ください。
