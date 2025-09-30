DMM GAMES萌える戦国ゲーム【戦乱プリンセス】１０周年御礼キャンペーン☆最大１００連ガチャ毎日無料！好きなＵＲ将姫を最終進化まで育てよう♪更に「大乱闘イベント」期間限定で復活！？

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）は、戦国乱世で４５０名以上の可愛い将姫（しょうき）達と契りを繰り広げながら天下統一を目指している龍人様が全国で２５０万人を超えた全年齢向け萌える戦国ゲーム『戦乱プリンセス』（以下、"戦プリ"（せんぷり））のスマートフォンおよびＰＣゲームサービス（https://games.dmm.com/detail/senran/）にて、２０２５年１０月に１０周年御礼キャンペーンを開催することをお知らせいたします。

開催期間 ９／１６（火）１７：００～１０／１４（火）１５：５９

【１】無料で育成できるガチャにＵＲ登場！

お気に入りの３人を選んで選んだキャラを引き当てることで育てることができます♪ 最大１００連ガチャを毎日無料で引けるから、最終進化まで育てよう！

【ＵＲ-いわゆる追加戦士-源義経】【ＵＲ-理想のもでる-長宗我部元親】【ＵＲ-へこへこ逆ばにぃ-茶々】が登場♪期間終了後にキープ中のキャラを受け取ることができますので、お楽しみに～☆

CV：雪村とあ CV：桜城ちか

【２】特別なログインボーナスをゲットしよう！

ログインで１０月１日限定の覚醒の宝玉【ＥＸ】を手に入れよう！

限界突破を進めて、ゲームを有利に進めよう☆

開催期間 ０９／１９（金）１２：００～１０／０１（水）２３：５９

【３】大乱闘イベントが期間限定で復活予定！

あの大乱闘イベントが１０／１４（火）００：００から限定復活！

「大乱闘特効ガチャ」には【ＵＲ真田幸村】【ＵＲ北畠具房】【ＳＲ明智光秀】などが登場予定☆詳細はゲーム内での続報をお待ちください♪

イベント開催期間 １０／１４（火）１７：００～１０／２２（水）１３：５９

特効ガチャ開催期間 １０／１４（火）１７：００～１０／２２（水）１３：５９

▼『戦乱プリンセス』ゲーム概要

ウトウトしていた貴方が目覚めると、そこは戦国時代！

武将は【将姫（しょうき）】と呼ばれる女の子！？信長、秀吉、家康がかわいい女の子に☆

将姫に特別なチカラを与える伝説の【龍人（りゅうじん）】となり、日本全国の【将姫】を仲間にして、天下統一を目指す本格戦国ゲームです！

▼ストーリーは豪華な声優陣によるフルボイス♪

豪華声優陣、総勢７０名以上が出演しております『戦乱プリンセス』に、ぜひご期待ください♪

＜出演声優陣＞

民安ともえ、榊原ゆい、伊ヶ崎綾香、橘まお、上田朱音、手塚りょうこ、佐倉江美、佐倉もも花、ヒマリ、唯香、野々村紗夜、雪村とあ、shizuku、中家志穂、霧島はるな、水霧けいと、綾瀬あかり、奥山歩、綾音まこ、星空ユメ、森山いちご、桜城ちか、立花沙羅、東かりん、鶴屋春人、野中みかん、柚原みう、葵ゆり、入江望愛、美空なつひ、他合計７０名以上

▼PV配信中

公式サイトでは、主要な将姫のイラストとボイスを鑑賞、お楽しみいただけます♪

・スマートフォン＆PC https://games.dmm.com/detail/senran/

左から、濃姫（CV：佐倉江美）、武田信玄（CV：森山いちご）、豊臣秀吉（CV：手塚りょうこ）、真田幸村（CV：橘まお）、石田三成（CV：shizuku）、上杉謙信（CV：佐倉もも花）、織田信長（CV：ヒマリ）

▼アプリ概要

名称 ： 『戦乱プリンセス』

ジャンル ：戦国、RPG、カードバトル

対象機種 ： スマートフォン

推奨端末

iOS 7.0以：Safari

Android 4.1以上：Android Browser, Google Chrome

PC(ブラウザ版)

Windows 7, 8,10,11以上

Google Chrome 40以上,

Firefox 38以上

Mac OS 10.9. X以降

Safari 7.0以上

価格 ： 無料ゲーム内課金あり

メーカー ： DMM GAMES

著作権表記： (C)2015 EXNOA LLC / OIRAN DOCHU / GeePlus, Inc.

公式サイト： https://games.dmm.com/detail/senran/

公式X ： https://x.com/SenPri_STAFF