パナソニック エナジー「統合レポート 2025」の公開および「サステナビリティサイト」のリニューアルを実施

パナソニック エナジー株式会社（以下、パナソニック エナジー）は、2025年9月30日、「統合レポート 2025」を公開し、サステナビリティサイトをリニューアルしました。

▼統合レポート 2025

https://www.panasonic.com/jp/energy/sustainability/report.html

▼サステナビリティサイト

https://www.panasonic.com/jp/energy/sustainability.html

統合レポートはパナソニック エナジーヘのご理解を深めていただくことを目的に、経営戦略、業績・財務状況、環境や社会、ガバナンスの取り組みなど財務・非財務の情報を、幅広いステークホルダーの皆様に向けて発信しています。

2025年度は新たに、中国拠点でのサステナビリティの取り組みや知的財産戦略について紹介をしています。また、非財務情報であるサステナビリティパートを簡潔な構成とすることで、パナソニック エナジーのESG経営について端的に紹介し、読みやすさに配慮した内容にしています。なお、併せて、リニューアルしたサステナビリティサイトでは、統合レポートの非財務情報を補完する詳細情報を掲載するとともに、アクセシビリティを向上させました。

パナソニック エナジーは今後も統合レポートおよびサステナビリティサイトの充実に努め、幅広いステークホルダーの皆様との対話を進めていきます。

