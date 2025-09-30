人気クリエイターJuliaと『Pacific DRIVE-IN』カフェの第2弾コラボレーションが決定！“ハワイアン×メキシカン”の新感覚メニューが登場

株式会社BitStar

インフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心とした様々な事業を展開する株式会社BitStar（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO：渡邉拓）は、BitStar Production所属クリエイター「Julia（ジュリア）」のオリジナルグッズ『Mexico Mood』の発売を記念し、株式会社トランジットオペレーションサービス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大坊健二）が運営するドライブインカフェ「Pacific DRIVE-IN（パシフィック ドライブイン）」との約3年振りとなるコラボレーション第2弾を実施いたします。

2025年10月1日(水)から10月13日(月祝)までの期間限定で、Pacific DRIVE-IN 七里ヶ浜店・ルミネエスト新宿店の両店舗にて、『Mexican』をテーマにした全6品のスペシャルコラボメニューを提供いたします。

■「Julia × Pacific DRIVE-IN」コラボレーション第2弾 メニュー概要

コラボメニューはフード3品、ドリンク2品を展開いたします。

写真上：サルサソース、下：ワカモレソースメキシカンガーリックシュリンププレート（サルサソース／ワカモレソース） 各2,000円（税込）

Juliaが店舗を訪れた際に必ずオーダーする定番メニュー「ガーリックシュリンプ」をベースに、メキシカンな選べる2種の「サルサ」「ワカモレ」のディップソースをプラス。ガーリックシュリンプを引き立てる、ほんのりスモーキーなワカモレと、ハワイアンテイストを感じる、スパイシーなサルサ。ハワイアンとメキシカンの絶妙なハーモニーをお楽しみいただけます。

レモンクリームパンケーキ 1,800円（税込）

Pacific DRIVE-INを代表するバターミルクパンケーキに程よい酸味の効いたレモンソースと、完熟マンゴー＆ブルーベリーをトッピング。カカオニブとココナッツチップスが酸味と甘さを引き立てる絶品「レモンクリームパンケーキ」に仕上げました。

ゴールデンアサイーボウル 1,800円（税込）

Pacific DRIVE-INこだわりのもったり濃厚なアサイーを使ったアサイーボウルには、メキシコの太陽のようなゴールデンキウイ、マンゴー、バナナをたっぷり入れて、食べ応え抜群な「ゴールデンアサイーボウル」が完成しました。

写真左：ブルーベリースムージー 右：マンゴーオルチャータマンゴーオルチャータ 1,000円（税込）ブルーベリースムージー 1,200円（税込）

ドリンクメニューには、メキシコの伝統的な飲み物オルチャータをアレンジ。パシフィックオリジナルレシピのオルチャータにトロピカルなマンゴーソースを合わせた、シナモン香る「マンゴーオルチャータ」。そして、ソイミルクとハニー、たっぷりのブルーベリーを使い、アクセントにマンゴーをトッピングしたフレッシュで濃厚な「ブルーベリースムージー」をご用意いたしました。

■Juliaオリジナルグッズ『Mexico Mood』発売

Juliaが2025年初夏に訪れたメキシコの文化や街並み、そして父のルーツからインスピレーションを得て、自身で描き下ろしたイラストを用いたオリジナルグッズを制作しました。

The “Sol” Cap 5,500円（税込）

The “Sol” Plate 3,500円（税込）

The “Sol” Mug 2,200円（税込）

The “Colorido” Sticker 800円（税込）

The “Mija” Leather KeyHolder 1,100円（税込）

また、予約販売中のグッズを、コラボイベント期間中のみ、2店舗限定で展示いたします。

さらにコラボを記念して、「The “Sol” Mug」（マグカップ）を、特別に店頭にて数量限定で先行販売いたします。

期間中は本人のサプライズ来店もあるかも？！ぜひ足をお運びください。

販売サイトはこちら :https://jandsstyle.base.shop/※2025年9月27日～10月13日までの期間限定予約販売

■本人コメント

※グッズ制作のインスピレーションを受けたメキシコ滞在時の写真[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0fhSGT1ORGk ]

「まさかメキシコに行ってから、こんなに嬉しいお知らせができるとは思っていなかったから、もうハッピーすぎます！ぜひ皆さん、Pacific DRIVE-INさんにごはんを食べに来てもらって『Mexico Mood』のアイテムたちをおそろいで使ってもらえたら、本当に本当に嬉しいです！」ー Julia

■『Julia（ジュリア）』プロフィール

BitStar Production所属

1997年生まれ

神奈川県横浜市出身

日本人の母とアメリカ人の父を持つ。

2015年からYouTube活動を開始し、2020年には登録者数50万人を突破。

憧れのライフスタイルやトレンドを発信しつつも親近感のある人間性が共感され、"映画を見ているような感覚"との声も多いクオリティの高い映像と、"ラジオのように聴いていられる"心地の良い緩やかな会話が幅広い層の世代から支持を集めている。

2024年3月の入籍後はファミリーとしての活動も人気となり、インフルエンサーのみならず、モデル、商品プロデュースなど様々な分野で活躍中。

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCh1K2JtxIZLnUaTPlxPPzjw

Instagram：https://instagram.com/julia.c.0209/

X：https://twitter.com/JulijuliaMj

TikTok：https://tiktok.com/@julia.c.0209

■BitStar Productionについて

「BitStar Production」には、YouTubeやTikTokをはじめとするソーシャルメディアで活動する多種多様なクリエイターが400組以上所属しています。また、女性に特化したクリエイターレーベル「OOO Entertainment」も展開しています。

出演依頼や広告案件のご相談がある際には、お気軽にお問合せください。

お問合せ先：production.contact@bitstar.tokyo

「BitStar Production」：https://production.bitstar.tokyo/

「OOO Entertainment」：https://three-o.tokyo/

■株式会社BitStarについて

株式会社BitStar (ビットスター)は、「感情を動かす。世界を動かす。」をミッションに掲げ、100年後に名前が残る産業・文化をつくるべくインフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心に、エージェンシーやプロダクション、コンテンツスタジオ、P2Cビジネスなど様々な事業を展開しています。 インフルエンサーデータベース「BitStar Database」は、累計アカウント数300万件を超え、約5,000名の企業担当者様にご利用いただいており、自社で抱えるビックデータとAIを活用した企業とインフルエンサーのマッチングプラットフォーム「BitStar Match」は手間のかかるインフルエンサー選びをスマートにすることを実現。累計資金調達額は40億円を超え、日本国内に加えインドネシアにも拠点を設立しグローバル展開も加速させています。 BitStarは、ロングテールクリエイターの可能性をデータとテクノロジーで最大限に引き出し、ソーシャルメディア時代の新たな産業・文化を創造していきます。

所在地：東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル10F

代表者：代表取締役 社長執行役員CEO 渡邉 拓

設立：2014年7月

コーポレートサイト：https://bitstar.tokyo/corp

・インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「BitStar Match(https://bitstar.tokyo/match)」

・ソーシャルメディアマーケティング「BitStar Agent(https://bitstar.tokyo/)」

・クリエイタープロダクション「BitStar Production(https://bitstar.tokyo/production)」

・女性に特化したクリエイターレーベル「OOO Entertainment(https://three-o.tokyo/)」

・ソーシャルコンテンツスタジオ「BitStar Studio(https://bitstar.tokyo/studio)」

・ブランドプロデュース「BitStar P2C(https://bitstar.tokyo/d2c)」

■本リリースに関する取材など、報道関係者の問い合わせ

株式会社BitStar（ビットスター） 広報担当：山内

MAIL：pr@bitstar.tokyo

電話番号：03-4520-5777