スタートアップへの投資等を目指す大企業によるリバースピッチを開催

東京都

都では、ＣＶＣ（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾍ゛ﾝﾁｬｰ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ）投資を活性化し、より多くの資金調達により中小企業・スタートアップの成長を促進するため、ＣＶＣと中小企業・スタートアップのマッチングを支援しています。

このたび、令和７年度の事業参加ＣＶＣを決定し、マッチングを希望する中小企業・スタートアップの募集を開始します。募集にあたり、採択ＣＶＣ全10社によるリバースピッチ、ＣＶＣとのネットワーク構築が可能なイベントを開催しますので、ぜひご参加ください！

１．参加大企業（ＣＶＣ）の決定

本事業に参加する大企業10社が以下のとおり決定しました

- 旭化成株式会社- KDDI株式会社- キヤノンマーケティングジャパン株式会社- 住友林業株式会社- 大東建託株式会社- 東急株式会社- パラマウントベッド株式会社- 株式会社ファミリーマート- 株式会社Mizkan Holdings- 株式会社明治

※詳細は事業ウェブサイト(https://business-next.metro.tokyo.lg.jp/)をご覧ください。

２．中小企業・スタートアップの募集

上記大企業とのマッチングを希望する中小企業・スタートアップのエントリーを開始します。

エントリーはこちら(https://business-next.metro.tokyo.lg.jp/smes-su-entry/)から

■対象者

- 都内に登記上の本社がある中小企業- 都内の事業成長環境にアクセスして、都内企業との連携による事業加速を志向しているスタートアップ ※応募時点で創業後10年未満であること

■主な支援内容

- CVCとの協業に向けた仮説構築・ブラッシュアップ（ＣVCとのマッチング後のフォローアップ、協業可能性評価等）- PoC実施計画の作成や進捗管理等（マッチングしたCVCとPoCを行う場合）

■スケジュール（予定）

■募集期間

令和７年９月2９日（月）から令和８年３月まで

- 応募後は対象ＣＶＣ及び事務局が選考を行い、マッチングに進む企業を選定させていただきます。- 選考は受付順に行い、マッチング予定件数（200件程度）に達し次第、募集を終了します。

３．リバースピッチイベントの開催

- 本事業への応募を検討されるスタートアップ・中小企業の方を対象に、マッチングプログラムの説明、採択ＣＶＣからのリバースピッチイベントを開催します。

【日時】令和７年10月28日(火) 17:00～21:00（開場16:45)

【場所】Tokyo Innovation Base ２Ｆ (千代田区丸の内3-8-3) ※オンライン同時開催

【申込】事業ウェブサイトの説明会申込フォーム(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8UXaNizdH02vE1q-RrmZIcDs6BBdDNdCnhCyyTDDN7JUNEpKS1gyMzczUUUzME9ZWTYxVExTU1RNNy4u&route=shorturl)より登録が可能です

【プログラム（予定）】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6144_1_fa3abf302f01b51cc637f90dac765e6a.jpg?v=202510010326 ]

本件は、「2050 東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略13 産業「成長産業への参入・投資を促進」

【問い合わせ先】

＜事業全般について＞

・産業労働局産業・エネルギー政策部計画課

＜マッチング支援事業の募集・支援内容について＞

・CVCと中小企業・スタートアップとのマッチング支援事業運営事務局

※事業ウェブサイト(https://business-next.metro.tokyo.lg.jp/)のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※本事業は、東京都がデロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社へ委託し運営しております。