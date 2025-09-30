²Æì»Ô¤Î¿·¤¿¤ÊÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥³¥¶¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹2025 ³«ºÅ
¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ª²Æì»Ô¤Î¿·¤¿¤ÊÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¥¤¥Ù¥ó¥È
²Æì»ÔÁ´ÂÎ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡¢¿·¤·¤¤»ÔÌ±¥Õ¥§¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡ª
²Æì¥¢¥êー¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò¡¢²ÆìÊ¸²½¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¹¤³¤ä¤«¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î3¼Ò¡Ê»ØÄê´ÉÍý¼Ô¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó½é¤á¤Æ¶¦Æ±¤Ç¡Ö¥³¥¶¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹2025¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤ä²Æì»ÔÆâ¤Ëºß¶Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¿·¤·¤¤¸òÎ®¤ä´¶Æ°¤òÄó¶¡¤·¡¢¥³¥¶±¿Æ°¸ø±à¤ÎÆø¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ËÄ©Àï¤·¡¢Ãç´Ö¤È¾¡Íø¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦½Ö´Ö¡£ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤ò°Ï¤ß¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¸ì¤é¤¦¤Ò¤È¤È¤¡£¿·¤·¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤äÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë»þ´Ö¡£――¡Ö¥³¥¶¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹2025¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²Æì»ÔÁ´ÂÎ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ëº×Åµ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¥ó¥°¥¹¥Õ¥êー¥¹¥íー¥«¥Ã¥×¤Ø»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¿½¹þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥³¥¶¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹2025
¼çºÅ¡§²Æì¥¢¥êー¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò¡¢²ÆìÊ¸²½¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤¹¤³¤ä¤«¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¶¦ºÅ¡§²Æì»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡¢²Æì¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¸å±ç¡§²Æì»Ô
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë 9:00～18:00
²ñ¾ì¡§¥³¥¶±¿Æ°¸ø±àÆâ¡Ê²Æì»ÔÂÎ°é´Û¡¦Â¿ÌÜÅª±¿Æ°¾ì¡¦¼þÊÕÃó¼Ö¾ì¡Ë
Æþ¾ì¡¦ÂÎ¸³¡§ÌµÎÁ¡Ê¢¨°ìÉôÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¢¤ê¡Ë
¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡§
Âè1²ó¡Ö¥¥ó¥°¥¹¥Õ¥êー¥¹¥íー¥«¥Ã¥×¡×
²Æì»Ô¤Ëºß½»¡¦ºß¶Ð¡¦ºß³Ø¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥Õ¥êー¥¹¥íーÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¾ò·ï¡§
»ÔÆâºß½»¡¦ºß¶Ð¡¦ºß³Ø¤Î¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¡Ê´ë¶È¡¦³Ø¹»¡¦¼«¼£²ñ¡¦²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¥°¥ëー¥×¤Ê¤É¡Ë
»²²Ã¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡§
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUSMGFd8R_29KeJgtv3mOPqZ35JtfntWa9pA4_vKucjqRjtA/viewform
¥Áー¥àÊÔÀ®¡§1¥Áー¥à5Ì¾
»²²ÃÈñ¡§1¥Áー¥à 3,000±ß
·ÊÉÊ¡§
Í¥¾¡¡§Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹ ¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡¢µÇ°¥È¥í¥Õ¥£ー
½àÍ¥¾¡¡§¥¥ó¥°¥¹´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê»ØÄêÀÊ¡Ë
»²²Ã¾Þ¡§¥¥ó¥°¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
ÃêÁª²ñ¡¦¡û¡ß¥²ー¥à¡§Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º
ÃÄÂÎ»²²ÃÊç½¸Ãæ¡ª
´ë¶È¤ä³Ø¹»¡¢¼«¼£²ñ¡¢ÃÏ°èÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ç¤Î¤´»²²Ã¤òÂç¤¤¤Ë´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£
²Æì»Ô¤ËÊë¤é¤¹Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Æì»ÔÆâ¤ÇÆ¯¤¯Êý¡¹¤Ë¤â»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÃç´Ö¤È¥Áー¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÄ©Àï¤·¡¢±þ±ç¤â´Þ¤á¤Æ²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òÇ®µ¤¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¡§¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥â¥ë¥Ã¥¯¡¢¥Ü¥Ã¥Á¥ã¡¢¥ß¥Ë»Í¶îÂç²ñ ¤Ê¤É
¡¦¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¡§¥¹¥±ー¥È¥Üー¥ÉÂÎ¸³¡õ¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¥Õ¥§¥¹¡¦²Æì»ÔÊª»ºÅ¸¡§ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤äÆÃ»ºÉÊ¤ò´®Ç½
¡¦¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡§Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ¤äÆÃÊÌ±é½Ð¤ÇµÇ°»£±Æ¤¬²ÄÇ½
¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÃêÁª²ñ¡§ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÚºß¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü
»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤â¡¢»ÔÆâ¤ÇÆ¯¤¯³§¤µ¤Þ¤â¡¢¥³¥¶±¿Æ°¸ø±à¤òÉñÂæ¤ËºÇ¹â¤Î°ìÆü¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª