【スポーツドリンク・機能性飲料に関する調査】スポーツドリンク・機能性飲料に期待する効果は「水分補給」が飲用者の7割強、「熱中症対策・予防」が6割弱、「体調調整」「運動時の栄養補給」が各2割強

■スポーツドリンク・機能性飲料の飲用者は6割強。飲用場面は「汗をかいた時」「脱水症状を防ぎたい時」「のどが渇いた時」が飲用者の各30％台

■スポーツドリンク・機能性飲料に期待する効果は「水分補給」が飲用者の7割強、「熱中症対策・予防」が6割弱、「体調を整える」「運動時や前後に、適切な栄養素やエネルギーの補給」が各2割強

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、15回目となる『スポーツドリンク・機能性飲料の利用』に関するインターネット調査を2025年9月1日～7日に実施しました。

スポーツドリンク・機能性飲料の利用状況や意向、期待する効果などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1673_1_2773df28ad16ad68a24985b28fd51ac4.jpg?v=202510010326 ]

1. スポーツドリンク・機能性飲料の飲用頻度

スポーツドリンク・機能性飲料の飲用者は6割強、週1回以上飲む人は2割弱です。

女性10・20代と70代では、「まったく飲まない」が5割弱で他の層よりやや高くなっています。

2. 直近1年以内に飲んだスポーツドリンク・機能性飲料

スポーツドリンク・機能性飲料飲用者が、直近1年以内に飲んだ銘柄は（複数回答）、「アクエリアス」「ポカリスエット」が各5割強で上位2位、「グリーン ダ・カ・ラ」が20.6％で続きます。

「ドデカミン」は、男性若年層で高くなっています。

3. スポーツドリンク・機能性飲料を飲む場面

スポーツドリンク・機能性飲料飲用者に、どのような場面で飲むこと多いかを聞いたところ（複数回答）、「汗をかいた時」「脱水症状を防ぎたい時」「のどが渇いた時」が各30％台、「スポーツをしている時」「スポーツの後」が2割前後となっています。

「体調の悪い時」は女性若年層で比率が高く、女性10・20代では1位です。

直近1年間に最もよく飲んだ銘柄が『OS-1』と回答した人では、「脱水症状を防ぎたい時」が1位となっています。また、『アミノバリュー』『ヴァーム スマートフィットウォーター』と回答した人では「スポーツをしている時」、『MATCH』『キリン イミューズ』と回答した人では「のどが渇いた時」が1位です。

4. スポーツドリンク・機能性飲料に期待する効果

スポーツドリンク・機能性飲料に期待する効果は（複数回答）、「水分補給」が飲用者の71.3％、「熱中症対策・予防」が58.8％、「体調を整える」「運動時や前後に、適切な栄養素やエネルギーの補給」が各2割強です。

直近1年間に最もよく飲んだ銘柄が『OS-1』と回答した人では、「熱中症対策・予防」が1位です。

『ヴァーム スマートフィットウォーター』と回答した人では「運動効果を高める」が1位、また、「運動時や前後に、適切な栄養素やエネルギーの補給」「運動後の疲労回復」の比率も高くなっています。

5. スポーツドリンク・機能性飲料の飲用意向

スポーツドリンク・機能性飲料の飲用意向者は、「飲みたい」「まあ飲みたい」を合わせて5割強です。2022年調査と比べて減少しています。週に1回以上飲む人では9割を超える一方、現在飲んでいない人では約6％にとどまります。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆スポーツドリンク・機能性飲料の不満点／飲まない理由（全4,943件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1673_2_9b65ac1fef59113ec30f8ca1f31753c9.jpg?v=202510010326 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1673_3_a973af913307d999412a0a5d33082847.jpg?v=202510010326 ]

