¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¡×°Õ¼±Ä´ºº¡Ê2025¡ËÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ï10¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤â2Ç¯´Ö¤Ç4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡£·Ð¸³¼Ô¤Î7³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£
¥¨¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§±ÛÃÒÄÌ¾¡¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÇÉ¸¯¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ø¥¨¥óÇÉ¸¯¡Ù¡Êhttps://haken.en-japan.com/¡Ë¾å¤Ç¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢1,381Ì¾¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢³µÍ×¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì¡¡³µÍ×- ¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¡×¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï39¡ó¤ÇºòÇ¯¤«¤éÊÑ²½¤Ê¤·¡£Ì¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖÄ¹´ü´ÖÆ¯¤±¤ë¤³¤È¡×¡£
- Ìµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ï10¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤â2Ç¯´Ö¤Ç4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡£·Ð¸³¼Ô¤Î7³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£
- Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Î¤¦¤Á¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï7³ä°Ê¾å¤Ë¡£
- ºÇ¤âÌ¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤ëÇÉ¸¯·ÁÂÖ¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡Ö¾Ò²ðÍ½ÄêÇÉ¸¯¡×¡£
ÍÑ¸ì²òÀâ
# Ìµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¡Ê¾ïÍÑ·¿ÇÉ¸¯¡Ë¤È¤Ï
¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¡Ê¾ïÍÑ·¿ÇÉ¸¯¡Ë¡×¤Ï¡¢ÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤È´ü´Ö¤ÎÄê¤á¤Î¤Ê¤¤¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÆ¯¤Êý¡£´ü´Ö¤ÎÄê¤á¤¬¤¢¤ë¸ÛÍÑ·ÀÌó¤òÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤È·ë¤Ö¡Ö°ìÈÌÇÉ¸¯¡ÊÅÐÏ¿·¿ÇÉ¸¯¡Ë¡×¤Ï¡¢ÇÉ¸¯Àè¤Ç¤Î½¢¶È´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¸ÛÍÑ·ÀÌó¤â½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ìµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇÉ¸¯Àè¤Ç¤Î½¢¶È´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤â¡¢ÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤È¤Î¸ÛÍÑ·ÀÌó¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÇÉ¸¯¤Ç¤Ï1¿Í¤ÎÊý¤¬ÇÉ¸¯Àè¤ÎÆ±°ìÁÈ¿¥¤ÇÆ¯¤±¤ë´ü´Ö¤ÏºÇÄ¹3Ç¯¤À¤¬¡¢Ìµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÇÉ¸¯Àè´ë¶È¤¬·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢²¿Ç¯¤Ç¤âÆ±¤¸ÁÈ¿¥¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
# Ìµ´üÅ¾´¹¥ëー¥ë¤È¤Ï
Æ±°ì¤Î´ë¶È¤È5Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ÆÍ´üÏ«Æ¯·ÀÌó¤¬È¿Éü¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÏÌµ´üÏ«Æ¯·ÀÌó¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¡£¤³¤Î¥ëー¥ë¤ÏÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤È¤Î¸ÛÍÑ·ÀÌó¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢5Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ÆÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤È·ÀÌó¹¹¿·¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ìµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ä´ºº·ë²Ì¡¡¾ÜºÙ1¡§¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¡×¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï39¡ó¤ÇºòÇ¯¤«¤éÊÑ²½¤Ê¤·¡£Ì¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖÄ¹´ü´ÖÆ¯¤±¤ë¤³¤È¡×¡£¡Ê¿Þ1～3¡Ë
¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È»Ç¤¦¤È¡ÖÌ¾¾Î¤â°ÕÌ£¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï39¡ó¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Æ±Ä´ºº¡Ê¢¨¡Ë¤«¤éÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¡×Ä´ºº¡Ê2024¡Ë(https://corp.en-japan.com/newsrelease/2024/38912.html)¡¿2024Ç¯10·î¡Ë
Ìµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¡¢Ì¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤ëÅÀ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö3Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âÆ±¤¸¿¦¾ì¤ÇÆ±¤¸¶ÈÌ³¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¸ÛÍÑ´ü´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¯°ÂÄê¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¡×¡ÊÆ±Î¨60¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¤ÆÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ëÅÀ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö¿¦¾ì¡¦»Å»öÆâÍÆ¤òÁª¤Ó¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö»þÃ»¶ÐÌ³¤Ê¤ÉÆ¯¤Êý¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬Äã¤¤¡×¡ÊÆ±Î¨38¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¿Þ1¡Û¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¿Þ2¡ÛÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ôÁªÂò²Ä¡Ë
¡Ú¿Þ3¡ÛÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ôÁªÂò²Ä¡Ë
2¡§Ìµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ï10¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤â2Ç¯´Ö¤Ç4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡£·Ð¸³¼Ô¤Î7³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£¡Ê¿Þ4～6¡Ë
Ìµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤Ç¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤ò»Ç¤¦¤È¡¢·Ð¸³¼Ô¤Ï10¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ÎÆ±Ä´ºº¡Ê¢¨¡Ë¤«¤é4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ï¤«¤Ê¤¬¤éÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¼Ô¤Ë¡¢Ìµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤ÇÆ¯¤¤¤¿·Ð°Þ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢55¡ó¤¬¡ÖÌµ´üÅ¾´¹¥ëー¥ë¤ÇÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»×¤¦¡×¤¬77¡ó¡Ê»×¤¦¡§24¡ó¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð»×¤¦¡§53¡ó¡Ë¤Ç¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨3400¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¡×Ä´ºº(https://corp.en-japan.com/newsrelease/2023/34609.html)¡¿2023Ç¯9·î¡Ë
¡Ú¿Þ4¡Û¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤ÇÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¿Þ5¡ÛÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¯¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¿Þ6¡ÛÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Q. ¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡¿»×¤ï¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡Ö»×¤¦¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦·ÀÌó¹¹¿·¤ÎºÝ¤ËÊú¤¨¤ëÉÔ°Â¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦Æ±¤¸ÉôÌç¤Î¤Þ¤ÞÌµ´ü¸ÛÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÑ¤ï¤·¤«¤Ã¤¿È¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¹¹¿·¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾å¡¢µÙ²Ë¾ò·ï¤âÀµ¼Ò°÷¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡¦¸½ºß¤Î»Å»ö¤¬ÀìÌçÅª¤ÇÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Îµá¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ü¸Â¤ÎÄê¤á¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¢§¡Ö»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦Ìµ´ü¸ÛÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ½¢¿¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡¦¥Î¥ë¥Þ¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¤Ç¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦Ìµ´ü¸ÛÍÑ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤È·ÀÌó¾ò·ï¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê50Âå½÷À¡Ë
3¡§Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Î¤¦¤Á¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï7³ä°Ê¾å¤Ë¡£¡Ê¿Þ7¡Ë
Ìµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤Êý¤Ë´Ø¿´¤ò»Ç¤¦¤È¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ï23¡ó¡¢¡Öº£¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤¬¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï53¡ó¤Ç¡¢·×76¡ó¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Þ7¡ÛÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤Êý¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Q. ¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡¿»×¤ï¤Ê¤¤¡×¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¡Öº£¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤¬¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦´ü¸Â¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤â¿Ê¤ó¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë°ÕÍß¤ò»ý¤Æ¤½¤¦¡£¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡¦Í´ü¸ÛÍÑ¤À¤È¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ÎºÝ¤Ë¿·¤·¤¤¿¦¾ì¤òÃµ¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤È´¶¤¸¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡£¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦°é»ù¤È¤ÎÎ¾Î©¤Î¤¿¤á¡¢Àµ¼Ò°÷¤Û¤É¤ÎÆ¯¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤Æ¶Ð¤á¤¿¤¤¤«¤é¡£¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¢§¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦Àµ¼Ò°÷¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤ÐÀµ¼Ò°÷¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡¦¿¦¾ì´Ä¶¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤¬ÉÔ°Â¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦Ìµ´ü¸ÛÍÑ¤ÇÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢Ä¾ÀÜ¸ÛÍÑ¤Ç·ÀÌó¼Ò°÷¤äÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡£¡Ê40Âå½÷À¡Ë
4¡§ºÇ¤âÌ¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤ëÇÉ¸¯·ÁÂÖ¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡Ö¾Ò²ðÍ½ÄêÇÉ¸¯¡×¡£¡Ê¿Þ8¡Ë
3¤Ä¤ÎÇÉ¸¯·ÁÂÖ¡Ê°ìÈÌÇÉ¸¯¡¢¾Ò²ðÍ½ÄêÇÉ¸¯¡¢Ìµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤ò»Ç¤¦¤È¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡Ö¾Ò²ðÍ½ÄêÇÉ¸¯¡×¡Ê43¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö°ìÈÌÇÉ¸¯¡×¡Ê31%¡Ë¡¢¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¡×¡Ê26¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·ÁÂÖ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Þ8¡Û¡Ö°ìÈÌÇÉ¸¯¡×¡Ö¾Ò²ðÍ½ÄêÇÉ¸¯¡×¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¡×¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q. ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇÉ¸¯·ÁÂÖ¤òºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤È´¶¤¸¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡Ö°ìÈÌÇÉ¸¯¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦°ìÈÌÇÉ¸¯¤·¤«·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â¾¤Î·ÁÂÖ¤Î¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤ºÉÔ°Â¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç»Å»ö¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤äË°¤¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÇÄ¹Â³¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ã»´ü´Ö¤Çµá¤á¤é¤ì¤¿É¬Í×¤Ê»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦·ÀÌó´ü´Ö¤´¤È¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¢§¡Ö¾Ò²ðÍ½ÄêÇÉ¸¯¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦ÇÉ¸¯´ü´ÖÃæ¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤äÇ½ÎÏ¤ò²ñ¼Ò¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤ÇÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤½¤¦¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÍý²ò¤·¤¿¾å¤ÇÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤²¤ëÅÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¾ÍèÅª¤ËÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤ë¤«¤é¡£¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
¢§¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÇÉ¸¯¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦¼¡¤Î»Å»ö¤òÃµ¤¹¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÇÉ¸¯Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤ÐÄ¹¤¯Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡¦·ÀÌó´ü´Ö¤ÎÄê¤á¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç»Å»ö¤Î½ÏÎýÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦°ìÈÌÇÉ¸¯¤ÇÆ¯¤¤¤¿ºÝ¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ã»¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¢£Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È
¢£Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¡Ø¥¨¥óÇÉ¸¯¡Êhttps://haken.en-japan.com/¡Ë¡Ù¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー
¢£Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü～8·î31Æü
¢£Í¸ú²óÅú¿ô¡§1,381Ì¾
ÆüËÜºÇÂçµé¡£ÇÉ¸¯¤Î»Å»ö¤ËÆÃ²½¤·¤¿µá¿Í¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ø¥¨¥óÇÉ¸¯¡Ùhttps://haken.en-japan.com/(https://haken.en-japan.com/)
ÇÉ¸¯¤Ç»Å»ö¤òÃµ¤¹µá¿¦¼Ô¤ÈÁ´¹ñ¤Î¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤ò·ë¤Ö¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÇÉ¸¯¾ðÊó½¸¹ç¥µ¥¤¥È¡£ÇÉ¸¯¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¿Í¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤È¡¢ÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Î»ý¤Ä»Å»ö¾ðÊó¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò½Å»ë¤·¤¿¥µ¥¤¥ÈÀß·×¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»Å»ö¾ðÊó¤âËä¤â¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò´õË¾¤¹¤ëÇÉ¸¯¥æー¥¶ー¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¡¥À¥¦¥ó¥íー¥Éhttps://prtimes.jp/a/?f=d725-1071-a3bfbcf5a16643bba263a31299e2cef9.pdf
¥¨¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-3342-6590
E-mail:en-press@en-japan.com