英国オーガニックコスメブランド ニールズヤード レメディーズが、受験生を香りでサポートする「アロマパルス スタディ（合格祈願）」を数量限定発売

イギリス発のオーガニックヘルス＆ビューティブランド、ニールズヤード レメディーズは10月１日(水)より「アロマパルス スタディ(合格祈願)」を数量限定で発売いたします。昨年に続く再登場で、受験を控えるご家庭を中心に大きな反響をいただき、昨年は通常の３倍以上の売上を記録しました。

受験生にとって欠かせない「十分な睡眠」や「バランスの取れた食事」。それに加え、近年は『受験生応援アロマ』への注目が高まっています。十分な睡眠は記憶の定着にも重要とされており、集中する時間とリラックスする時間はしっかりと切り替えることが大切です。 エッセンシャルも上手に取り入れて気分の切り替えをサポートしましょう。

オレンジやスペアミント[綾植1] のエッセンシャルオイルは、やる気を出し集中して勉強に取り組むお子様のサポートアイテム。さらに、リフレッシュ感を高めるとされるローズマリーは、古代ギリシアの学生たちが試験に挑む際に冠として身に着けた歴史があり、英国心理学会の研究でも注目されています。

これらのアロマの特徴を活かした「アロマパルス スタディ」は、オレンジ＊1、スペアント＊2、ローズマリー＊3に加え、穏やかに香るラベンダー＊4やバジル＊5をブレンド。ロールオンタイプで手首や首筋に塗るだけで、すっきりリフレッシュ。持ち運びにも便利なミニサイズで、いつでも手軽に香りを楽しめます。

『アロマパルス スタディ』が、受験生とご家族の自信をサポートできることを願っています。また、応援メッセージを書ける熨斗付きのため、受験生へのギフトとしてもおすすめです。

9mL 2,750 (税込)

10月1日(水)より数量限定発売

合格祈願のメッセージが添えられる、熨斗付きロールオンフレグランスギフト

＊1オレンジ果皮油、＊2スペアミント油、＊3ローズマリー葉油、＊4ラベンダー油、＊5メボウキ油[綾植2] (すべて香り成分)

