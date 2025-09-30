【釜山APM受賞報告】官民連携で支援したクリエイターの長編映画企画が受賞！
この度、2025年9月20日（土）～9月23日（火）に開催された「釜山国際映画祭」併設マーケット「ACFM（Asian Contents & Film Market）」の企画マーケット「APM（Asian Project Market）」において、特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］）が官民連携で支援をしてきたクリエイターによる映画企画『The Funeral March』（藤田直哉監督／藤田可南子プロデューサー）が「ONE COOL AWARD」を受賞しましたことを、ご報告いたします。
釜山国際映画祭2025 併設企画マーケットAPM
ONE COOL AWARD 受賞
企画名：『The Funeral March』
監督：藤田直哉
プロデューサー： 藤田可南子
写真左から藤田直哉監督、ONE COOL PICTURES社 Ivan Law氏、藤田可南子プロデューサー
本作品のクリエイターがこれまで支援を受けたVIPO受託事業・VIPO自主事業
藤田直哉監督
・2021年 「ndjc：若手映画作家プロジェクト」（文化庁事業）
・2022年 「日本映画の海外展開強化事業／日本の映画関係者の短期実践研修」（文化庁事業）
・2023年 「VIPO Film Lab／監督コース」（VIPO自主事業）
藤田可南子プロデューサー
・2024年 「プチョン国際ファンタスティック映画祭／併設企画マーケット NAFF It Project」（経済産業省事業*¹）※Asian Discovery Award受賞
・2024年 「VIPO Film Lab／国際プロデューサーコース」（VIPO自主事業／Netflix協賛）
・2024年 「釜山国際映画祭／併設見本市 ACFM Producer Hub」（経済産業省事業*¹）
・2025年 「ロッテルダム国際映画祭／併設企画マーケット Rotterdam Lab」（経済産業省事業*¹）
・2025年 「ファーイースト映画祭／同時開催ラボ Ties That Bind 脚本講師による個別指導」（経済産業省事業*²）
*¹：経済産業省令和5年度補正「我が国の文化芸術コンテンツ・スポーツ産業の海外展開促進事業（コンテンツ産業の海外展開等支援）」
*²：経済産業省令和6年度補正「クリエイター・ 事業者支援事業費補助金（クリエイター・事業者海外展開促進）」
