テーマは「秋の収穫祭」 秋のパン屋大賞発表
３００種類以上のパンが並ぶ大丸東京店の館内６ショップから、この秋新作の自信作がエントリー。焼き立ての香りに旬の恵みを包み込んだ「秋の収穫祭」をテーマに、エントリーした全１８商品をベーカリーで働くスタッフ、パン屋さん３０人が試食し評価採点しました。栄えある上位７位までに選ばれたパンをパン屋さんのコメントとともに発表します！
１位
〈ポール・ボキューズ ベーカリー〉クロワッサン・メロンパン（メイプル）１個 ３０２円
メイプル風味もビスケット生地にアーモンドをトッピングしました。
・食感がとても軽く食べやすかった。メイプルがポイントになっていて、美味しく、さらに価格も安い！
・メイプルの風味をすごく感じた。
２位
〈ドンク／ミニワン〉ハロウィンゴースト（１００ｇあたり） ３０３円
カスタードが入った北海道産かぼちゃクリームを絞り、おばけをイメージしました。
・見た目も可愛くて食べやすかったです。中のクリームがおいしい！！
・見た目、コストパフォーマンス、味のバランスがいいですね。
３位
〈メゾンカイザー〉ごぼうと胡椒のバゲット１個 ３５９円
メゾンカイザー看板商品バゲットモンジュの生地にごぼう、胡椒、ゴマが練り込まれたスパイシーなバゲット。
・ごぼうとこしょうの風味がすごく感じられてとてもおいしかったです。メゾンカイザーさんのバゲットの味も楽しめてお得だなと思いました。
・ごぼうの香りが豊かで、しっかりスパイシーでおいしかったです。
４位
〈ポール・ボキューズ ベーカリー〉贅沢鳴門金時のカリッとスティック１本 ２９１円
鳴門金時芋を巻き込み、ザラメ糖をトッピング。
・カリカリとした食感が良かった。値段も安くてオススメしやすい。
・おいしい。さつまいもとゴマが合う。
５位
〈ＰＡＵＬ〉ダノワーズ・マロン１個 ４８６円
発酵バターを折り込んだ生地でマロンクリームとアーモンドクリームを包み込み、渋皮栗をのせ焼き上げました。
・甘い！とても美味しいです。マロンクリームとアーモンドクリームに甘党大歓喜の逸品。涙が出るほど美味しかったです。
・しっとりした生地と中のマロンクリームのなめらかさが合っておいしかった。上に栗がのっているのも買いたくなるポイントが高い。
６位
〈銀座木村家〉おばけかぼちゃ１個 ３３０円
ジャック・オーランタンをイメージしてチョコ風味のビス生地で作った顔 かぼちゃ風味のしっとり生地でまろやかなかぼちゃプリンクリームを包みました。
・かぼちゃプリンクリームがおいしい。見た目がかわいい！秋っぽい！
・かぼちゃの風味とカスタード？クリームがおいしい。
７位
〈メルヘン〉大学芋入りさつまいもとバターのサンド１個 ６４８円
大学芋とさつまいもペースト生クリーム。流行りのバターも入れて
・美味しすぎます！バターとさつまいもクリームの濃厚さと大学芋の食感に手が止まりません。
・大学芋とバターと生クリームの組み合わせがバツグンでおいしかったです。
※価格は全て税込です。