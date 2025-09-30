Svelte × Tailwind CSSの「Rabee UI」コンポーネント3種類を新たに追加。公式ドキュメントサイトの検索機能も提供開始

株式会社Rabee

株式会社Rabee（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上松勇喜）は、Svelte × Tailwind CSSのUIコンポーネント集「Rabee UI」において、UIコンポーネント3種類を新たに公開しました。

今回リリースした3種類も含む全32種類のRabee UIコンポーネントは、以下から確認できます。

Rabee UI 公式ドキュメント :https://rabeeui.com/docs/components

■ Rabee UIとは

Rabee UIとは、SvelteとTailwind CSSで構築されたUIコンポーネント集であり、カスタマイズを前提とした「コンポーネントの種」です。プロダクトごとに色やフォント、アニメーションなどを自由にカスタマイズすることで、プロダクトらしさを表現するデザインシステムをスピーディーに作り上げます。

Rabee UIの特徴

・Svelte × Tailwind CSSで柔軟にカスタマイズできる

・コンポーネント単位でコピー＆ペーストして導入できる

・ダークモード・ライトモードに対応

・日本語利用を前提としたデザイン

・コードと一致したFigmaデータも公開中

Rabee UI - すべてのコンポーネントRabee UI - Badge

■ 5つのコンポーネントを新たに公開

今回、以下3つの新たなUIコンポーネントを追加しました。CommandやToastなど、Webサービスのページ構築に役立つパーツを拡充しています。

■ 公式ドキュメントサイト内の「検索機能」も提供開始

- Combobox(https://rabeeui.com/docs/components/combobox)- Command(https://rabeeui.com/docs/components/command)- Toast(https://rabeeui.com/docs/components/toast)

さらに、使いたいコンポーネントを効率的に探せるキーワード検索機能をリリースしました。これにより、全32種のUIコンポーネントから、必要なものをスピーディーに見つけられるようになりました。

Rabee UI 公式ドキュメント :https://rabeeui.com/docs/components

■ 今後の展望

Rabee UIでは、今後もプロダクト開発を加速させるUIコンポーネントを継続的に追加します。基本的なUIコンポーネントだけでなく、より複雑なレイアウトや、実務で頻出するユースケースにも対応することで、単なるコンポーネント集を超えた開発基盤を目指します。

■ Rabee UIの最新情報

Rabee UIに関する最新情報は以下で公開しています。

Rabee UI 公式ドキュメントサイト

https://rabeeui.com/docs

Rabee UI Figma

https://www.figma.com/community/file/1479376628733075423

Rabee UI Discordコミュニティ

https://discord.com/invite/VjtgZ4dkQa

運営について

会社名：株式会社Rabee

代表者名：上松勇喜

所在地：東京都渋谷区渋谷３丁目２６－２０ 関電不動産渋谷ビル１０F

設立：2018年8月

事業内容：受託開発・自社サービス開発・運用

https://rabee.jp/

株式会社Rabeeは、受託開発と自社サービス開発のノウハウを活かし、効率的なWeb開発を実現するクリエイティブカンパニーです。