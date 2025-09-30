飲食店向け教育動画プラットフォーム「これマネ教育DX」が株式会社インフォマートと連携開始【サービス導入企業とテックベンダー双方の課題解決へ】

一般社団法人これからの時代の飲食店マネジメント協会

一般社団法人これからの時代の飲食店マネジメント協会(https://koremane.com/)（代表理事：山川博史）が提供する、飲食店専門の動画教育プラットフォーム「これマネ教育DX」は、株式会社インフォマート(https://www.infomart.co.jp/index.asp)（以下、インフォマート）が運営する飲食店向け業務支援サービスプラットフォーム「Fポータル」との連携を開始しました。多くの飲食店がITサービスを導入しても、現場スタッフの不慣れや知識不足により、その効果を十分に発揮できていない現状があります。今回の連携は、システム導入後の運用課題を解決し、生産性の向上と業務効率化を強力に後押しすることを目的としています。

「Fポータル」との連携について

インフォマートが提供する「Fポータル」は、飲食店経営に必要な業務支援サービスを統合したプラットフォームです。このプラットフォーム上で「これマネ教育DX」の教育動画30プログラムを提供することで、システム導入企業は、ITツールと同時に「現場スタッフのスキルアップ」という課題を解決できるようになります。提供されるコンテンツは、飲食店の現場で即活用できる実践的なテーマで構成されています。



【提供プログラム】

接客・サービス研修プログラム

店舗マネジメント力プログラム

飲食店衛生管理プログラム

原価・FL管理の基礎プログラム



これらのコンテンツは、飲食店が抱える「人材教育のコスト」と「スキル向上」という二つの課題に同時に応えます。

テックベンダーが抱える「導入後の課題」を解決

多くのテックベンダーは、飲食店にシステムやサービスを導入した後、「ユーザーの定着率向上」や「導入効果の最大化」といった課題に直面しています。これは、導入されたシステムが活用されるためには、現場スタッフのスキルや知識が不可欠であるためです。

今回の連携は、この課題を解決するための第一歩であり、今後「これマネ教育DX」をテックベンダー各社のクライアントサポート付帯サービスとして展開することで、以下のメリットを提供します。

顧客満足度の向上： サービス導入と同時に教育コンテンツを提供することで、顧客の運用・定着課題を軽減し、成果創出を強力に支援します。

CSコストの削減： ユーザーの自律的な学習を促すことで、CS部門への問い合わせを減らし、サポート体制を効率化します。

営業チームの提案力強化： 営業担当者が飲食店経営の専門知識を習得することで、顧客の経営課題に深く入り込んだソリューション提案が可能になります。

今後の展望

当協会は、インフォマートとの連携を皮切りに、人材育成を重視する企業や、飲食店向けのITサービスを提供するテックベンダーとのパートナーシップを積極的に拡大してまいります。

飲食店へのサービス展開において、教育支援による付加価値の創出をご検討の企業様、また社内営業・CSチームの育成にお悩みの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

【これマネ教育DX】 https://koremane.com/lp/koremaneeducationdx/

【本件に関するお問い合わせ】

一般社団法人これからの時代の飲食店マネジメント協会

担当者：山川

E-mail：info@koremane.com