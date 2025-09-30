あの「可愛すぎる女子用駆除薬」がプレスリリースアワード「Best101」に選出！
女性向け商品を企画・販売する株式会社あしたるんるんラボは、2025年5月に発売した可愛すぎるゴキブリ駆除薬「ダメ子さんのゴキちゃんストップ」のプレスリリースが株式会社PR TIMES主催の「プレスリリースアワード2025」において、過去最多となる総エントリー4573件の応募の中から「Best101」に選出されました。
「Best101」特設ページ：https://prtimes.jp/pressreleaseawards/2025/best101
「プレスリリースアワード」特設サイト：https://prtimes.jp/pressreleaseawards/
＜「Best101」に選出されたプレスリリース＞
SNS映え確実！ゴキブリ大嫌い女子の声から生まれた「可愛すぎる」プロ用駆除薬がすごい！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000005289.html
今回「Best101」に選出された「ダメ子さんのゴキちゃんストップ」のプレスリリースは、業務用ゴキブリ駆除薬を新たに女性向けパッケージにした内容で、ポップで親しみやすいデザインでSNS映えするよう特に意識しています。
発売と合わせて公式SNSも開設し、飲食店の上にある2階で一人暮らしを始めてしまった“ゴキブリ大嫌い女子”の悲劇を描いた動画を公開しました。誰もが知っている人気ゲームの世界観をモチーフに、新卒OL・さおりがゴキちゃんと戦うVlog風ショートドラマになっています。ぜひご覧ください！
＜公式SNS動画＞新卒OLとゴキちゃんの戦いをコンセプトにしたストーリー
＜「ダメ子さんのゴキちゃんストップ」公式SNS＞
【TikTok】https://www.tiktok.com/@gokichanstop
【Instagram】https://www.instagram.com/gokichanstop/
＜プレスリリースアワード 2025審査員の方からのコメント＞
『ゴキブリ大嫌い女子の声から生まれた「可愛すぎる」プロ用駆除薬がすごい！』というタイトルやショート動画の紹介など含め、SNSやネットニュースでの話題ウケを最初から狙った内容となっており、ターゲットと狙いが明確。遊び心と潔さを感じさせるプレスリリース。
(株式会社はね 代表取締役 矢嶋 聡様)
ゴキブリ大嫌い女子の声から生まれた「可愛すぎる」プロ用駆除薬という見出しが秀逸です。内容もパステルカラー調で若々しい印象も与えつつ、Ｇというネガティブな内容でもスッと入ってきます。ＳＮＳ時代だからこそ、本商品を手にしてアップしてもらえれば、自走型のＰＲになることを想定されているテクニカルなリリースだと思いました。
(PRDESIGN JAPAN株式会社 代表取締役 佐久間 智之様)
＜「ダメ子さんのゴキちゃんストップ」商品紹介＞
ダメ子さんのゴキちゃんストップは「もはやゴキブリ駆除剤の存在を忘れたい、、、」というゴキブリ大嫌い女子の声から生まれた、ゴキブリの恐怖と真逆＝かわいさで上塗りする”という新発想のコンセプトで開発しました。
ダメ子さん柄のパッケージデザインは、従来の害虫駆除薬にありがちな無骨でリアルなデザインとは全く異なり、購入をためらうようなゴキブリを連想させるイラストは使わず駆除薬に見えないポップで明るい印象の共感と安心感を大切にしたものになっています。
「ゴキちゃんストップ」とは、家庭用にも使える、プロの業者が使うゴキブリ駆除薬をとして大人気の防除用医薬部外品です。楽天市場やAmazonなどの通販サイトでも常にランキング上位に入り、レビューでもその効果の高さが評価され、多くのユーザーから信頼を集めています。
＜広報担当コメント（株式会社あしたるんるんラボ 広報・村田）＞
女性向けに企画した「ダメ子さんのゴキちゃんストップ」のプレスリリースがこうして評価いただけて本当に嬉しいです。ゴキブリの駆除剤っぽさを出さず、SNSで惹かれるデザインを目指した商品なので、もっとたくさんの方に届けられるきっかけにしていきたいです。Best101選出記念で割引キャンペーンも行いますので、この機会にぜひ手に取っていただけたらと思います。今後もユニークな商品や情報を発信できるよう取り組んでまいります！（村田）
◼️Best101選出記念キャンペーンで「ダメ子さんのゴキちゃんストップ」が101円割引に！
今回「プレスリリースアワード2025」のBest101選出を記念して、期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。あしたるんるん本店ショップにてご利用いただける「101円割引クーポン」を発行しました。今回の割引額「101円」は、「Best101」選出にちなんだ設定です。この機会にぜひ、かわいいのに本格派の「ダメ子さんのゴキちゃんストップ」をお試しください。
【クーポンコード】dameko101 ※おひとり様1回限り
【有効期限】 2025年10月28日まで
【商品名】ダメ子さんのゴキちゃんストップ(防除用医薬部外品)
【販売価格】1,800円(税抜)/1,980円(税込)
【購入ページ】https://ashitarunrun.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=ZZ4580481663780(https://ashitarunrun.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=ZZ4580481663780)
＜本件に関する問合せはこちらにお願いします。＞
株式会社あしたるんるんラボ 木内、村田宛 メールお問合せ：pr@ashitarunrun.co.jp
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目３０－３東急プラザ表参道511 TEL:03-6427-6612
[ショップURL]：https://ashitarunrun.com/ [会社URL]：https://ashitarunrun.co.jp/