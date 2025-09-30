松山市・畑寺の“無人販売所”冷凍グルメランキング発表！

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が運営する「畑寺無人販売店」は、24時間気軽に利用できる無人販売所として、地元の方々だけでなく観光客や若者の間でも注目を集めています。全国の人気グルメから地元の名店まで幅広く揃う冷凍食品は、旅のお土産や自宅での“ちょっと贅沢”にぴったりです。

このたび、冷凍食品の売上ランキングTOP5を発表しました。

畑寺無人販売所愛媛の冷凍食品 売上ランキング TOP5！

1位 博多屋もつ鍋

2位 麺や新倉（ラーメン）

3位 周平の餃子

4位 うどんの瓢月

5位 三河家牛丼

今回のランキングでは、愛媛の名店「博多屋もつ鍋」が1位を獲得。

さらに「麺や新倉」「周平の餃子」「うどんの瓢月」「三河家牛丼」といった県内で親しまれている有名店がランクインし、「愛媛グルメが一堂に集まるカルチャースポット」としての魅力を発信しています。

冷凍食品が広げる、新しい食の楽しみ方

冷凍食品はコロナ禍で外食が制限された時期、自宅で名店の味を楽しめる手段として一気に広まりました。現在では「便利さ」だけでなく、「愛媛の食文化を体験できる商品」として、観光のお土産や若者のライフスタイルにも自然に溶け込み、売上は着実に伸びています。

畑寺無人販売店は、観光の途中に立ち寄ってお土産を購入したり、若者がSNSでシェアしたりと、冷凍食品を通じて新しい楽しみ方を提案しています。

愛媛の食文化を未来へ

三福グループでは、今後も県内の人気店と連携し、愛媛の食文化を未来へとつなぐ取り組みを進めてまいります。無人販売所を拠点に、地域の味を広く発信し、観光と暮らしを結ぶ存在として発展していきます。

【畑寺無人販売所】

愛媛県松山市畑寺２丁目16-8

年中無休 24時間販売

【お問い合わせ】

株式会社三福ホールディングス

愛媛県松山市中村2丁目1-3 三福本社ビル 3F

TEL:089-913-1255