【ダヴィネス】ルミネ有楽町に直営店がオープン
ダヴィネスの直営店がルミネ有楽町 ルミネ1 3階にオープンいたします。
ダヴィネス ルミネ有楽町店は、深緑のタイルと木の風合いが織りなす、自然の息遣いを感じられる空間。
ダヴィネスが掲げるサステナビリティと自然との共生が表現されています。
その着想の背景には、敷地の約80％が緑地であるイタリア本社「ダヴィネスヴィレッジ」や、処方のサンプリングやテストに用いられる庭園「サイエンスガーデン」など、自然と調和した環境があります。
そこで育つ植物が見せる多様なグリーンの色彩を模したイタリア製の深緑の釉薬タイルは、上品なつやをたたえ、ひとつひとつに繊細な濃淡が交わることで、自然の奥行きを感じさせる豊かな表情を生み出します。
落ち着いたグリーンの色彩と木の素材感が融合した空間は、安らぎをもたらし、訪れる人を温かく迎え入れます。
ダヴィネス ルミネ有楽町店 限定キットが2種登場
10月31日(金) 発売
[ダヴィネスのベストセラー商品を詰め込んだ特別なキット]
※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。
ダヴィネス ルミネ有楽町店 スペシャル キット
11,000円(税込)
＜内容＞
・オイ シャンプー (現品・280mL)
・オイ コンディショナー (現品・250mL)
・オイ オイル ピッコロ (現品・50mL)
・オーセンティック オイル (現品・140mL)
・サークルクロニクルズ スポットライト サークル (現品・50mL)
[ダヴィネスのヘアケアを思う存分楽しめるミニサイズのキット]
※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。
ダヴィネス ルミネ有楽町店 オープニング キット
7,700円(税込)
＜内容＞
・オイ シャンプー(ミニ・90ｍL)
・オイ ヘアバター (ミニ・75mL)
・オイ オイル ピッコロ (現品・50mL)
・ナチュラルテック シャンプー＜RN＞ (ミニ・100mL)
・ナチュラルテック コンディショニング トリートメント＜RN＞ (ミニ・60mL)
・ウェットヘアブラシ (W71×H225mm)
ダヴィネス ルミネ有楽町店
＜オープン日時＞
2025年10月31日(金) 11:00～
＜店舗情報＞
ダヴィネス ルミネ有楽町店
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-5-1
ルミネ有楽町 ルミネ1 3階
03-6257-7788
ダヴィネスについて
北イタリアの小都市パルマは、伝統とホスピタリティに溢れ、豊かな食文化に彩られた美しい街として知られています。ダヴィネスの前身は、このパルマに点在するガラスの香水瓶を製造するアトリエのひとつでした。
やがてヘアケアやスキンケアの開発に着手し、1983年、商品コンセプトから研究開発、製造からラベリングに至るまで、一貫した製品作りを行うダヴィネスグループを設立。
1993年にはヘアケアブランド「Davines」を立ち上げ、ユニークな製品は国内外に広がり、今では世界90カ国以上に販売網を持つイタリアでも指折りのヘアケアブランドとして成長を遂げています。
〇公式ブランドサイト
https://davines.co.jp
〇公式LINE
https://page.line.me/365ihxqb?openQrModal=true
〇公式Instagram
https://www.instagram.com/davinesjapan.official/